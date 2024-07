A hírességek sétányának gondolata 1953-ban, E.M. Stuart a hollywoodi kereskedelmi kamara elnökének fejéből pattant ki és ezután még közel 5 évet kellett várnia a nagyközönségnek arra, hogy élőben csodálhassa meg Hollywood első körben elhelyezett, fekete gránitlapra álmodott, bronz szegélyű, rózsaszín csillagait, melyeket Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, Ernest Torrence és Joanne Woodward kaptak.

Kezdetben még 4 kategóriában osztották ki a csillagokat, így a mozifilmek, a televízió, a rádió, illetve a zenei szakma nagyjainak neve került fel a világ egyik leghíresebb korzójára, ezt egészítették ki idővel a színházi világ kiválóságait illető helyekkel. A hírességek sétányát ma már több mint 2600 sztár neve ékesíti és bár kevesen gondolnák, de köztük jó pár magyar név is szerepel. A XX. században nem egy magyar származású művész gondolta úgy, hogy ad egy esélyt az álmainak a tengerentúlon is és ahogy a mellékelt ábra mutatja, Hollywood is nyitott volt a tehetségükre olyannyira, hogy méltónak érezték őket arra, hogy nevüket a következő generáció tagjai se felejtsék el.

A teljesség igénye nélkül következzen tehát 10 magyar művész, akiről könnyen lehet, hogy nem is hallottál, pedig az ő csillaga is ott található a hollywoodi hírességek sétányán!

