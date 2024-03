Többen vannak, mint gondolnád: Magyarok, akik díjat kaptak az Oscar-gálán az elmúlt közel 100 évben

Tegnap került megrendezésre a 96. Oscar-gála, ahol ezúttal ismét egy magyar jelöltért izgulhattunk, ugyanis a Legjobb látványtervezés kategóriában Mihalek Zsuzsáért is jelölték, aki a Szegény párák című film berendezőjéként nomináltak, épp úgy, mint 2022-ben Sipos Zsuzsannát a Dűnért. Nos, ma hajnalban már tudjuk, hogy Zsuzsának sikerült díjra váltani a jelölést, így ismét magyar sikernek is örülhettünk az év legrangosabb filmes eseményén, ami hatalmas büszkeség! Mihalek Zsuzsának pedig ezúton is nagyon gratulálunk!

És ha már magyar sikerek, te tudod, hogy az Oscar történetében hány magyar vagy magyar származású művész kapott eddig elismerést? Ugyanis az évtizedek során nem egy honfitársunk szerzett magának nevet Hollywoodban. A széles körben ismert, vörös szőnyeges gála mellett az Oscarnak vannak kevésbé ismert, de legalább annyira elismert díjai is, amiket a hosszabb lista előtt szintúgy fontos megemlítenünk. Böszörményi Zsuzsa Dokumentumfilmes Diák Oscar-díjat nyert 1991-ben az Egyszer volt, hol nem volt című alkotásáért és Kovács István Bronz Diák Oscart kapott 2018-ban az Ostrom című rövidfilmjéért. Technikai Oscar-díjasaink is jó páran vannak: 1995-ben Szalay Attila, 2010-ben Jászberényi Márk, Perlaki Tamás és Priskin Gyula, 2014-ben Madjar Tibor, Major Imre és Kőhegyi Csaba örülhetett a kitüntetésnek. Mellettük pedig számos magyar és magyar származású Oscar-díjas tartunk számon, többet is mint elsőre gondolnád! És hogy pontosan kiket is ért az a megtiszteltetés, hogy átvehették a Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díját az elmúlt közel 100 évben? A rendelkezésünkre álló információk alapján megpróbáltuk összegyűjteni őket!

Galériánkra kattintva megtudhatod, hogy kik azok a magyarok, akik eddig díjat nyertek az Oscaron!

Galéria / 23 kép Oscar-díjas magyar és magyar származású filmesek

Az Oscar-díj mellett pedig nem akarunk elfeledkezni azokról sem, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán!

Galéria / 10 kép 10 magyar művész, akinek csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.