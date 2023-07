A róla készült friss képeken mosolyogva látható, amint egy lámpaoszlopnak támaszkodik a New York-i Upper East Side-on, miközben egy barátjával beszélget. A 64 éves énekesnő egy Nike edzőcipőt, sötétkék pólót és rövidnadrágot viselt, egy 750 dolláros Gucci vászonkalappal és napszemüveggel, illetve látható volt rajta a Kabbala karkötője is, amelynek elsősorban a 2000-es években volt nagy híve.

Bár félig meddig megnyugodtak a sztár rajongói, a nagyobb lélegzetvételre mégis az első Instagram posztja adott okot. egy rövid, de informatív üzenetben tudatta a világgal, hogy jól van, a gyógyulás felé halad, illetve a turnéja is meglesz tartva, mindössze később kerül sor az első koncertre. Az üzenet mellé még egy képet is megosztott magáról New York-i otthonából.

Köszönöm a pozitív energiákat. Az imákat és a gyógyító és bátorító szavakat. Éreztem a szereteteket. A gyógyulás útján haladok, és hihetetlenül hálás vagyok minden áldásért. Amikor felébredtem a kórházban, az első gondolatom a gyerekeim voltak. A második gondolatom az volt, hogy nem akarok csalódást okozni senkinek, aki jegyet vásárolt a turnémra. Nem akartam cserbenhagyni azokat az embereket sem, akik fáradhatatlanul dolgoztak velem az elmúlt néhány hónapban a műsorom létrehozásán. Utálok csalódást okozni. Most az egészségemre és az felépülésemre összpontosítok, és amint tudok, újra veletek leszek. Jelenlegi tervem az, hogy átütemezem a turné észak-amerikai szakaszát, és októberben elkezdjük Európában. Nem is lehetnék hálásabb a törődésedért és a támogatásért. Szeretlek titeket, M.

többnyire ágyhoz kötött, mivel még mindig gyenge és fáradt. A szepszis – amelyet diagnosztizáltak nála – egy életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a szervezet vegyi anyagokat bocsát ki a fertőzés leküzdésére.

Ezek a vegyi anyagok károsítják a szervezet saját szöveteit és szerveit, és sokkhoz, szervi elégtelenséghez és halálhoz vezethetnek. A szervi elégtelenség és a halál nagyobb valószínűséggel fordul elő, ha a szepszist nem ismerik fel korán és nem kezelik azonnal. Szerencsére azonban megmenekült.

