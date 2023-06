Egyre aggasztóbb: Madonna arca annyira eltorzult, hogy már saját rajongói sem ismernek rá

A 64 éves minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, aki az 1980-as években hatalmas erővel robbant be a köztudatba, hogy átírjon minden addigi szabályt, ami kimondatlanul is, de a női előadókra vonatkozott addig.



A folyamatos lázadása, és a tény, hogy szándékosan akarta magára hívni a figyelmet különböző botrányokkal, már sajátossága lett, erről a szokásáról pedig még most sem hajlandó lemondani, annak ellenére sem, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a vadóc viselkedés már nem illik hozzá.

Persze Madonnát soha nem érdekelte, hogy mit gondolnak róla az emberek, azonban legújabb TikTok videója most tényleg kiverte a biztosítékot a rajongók között. A felvételen egyébként egy bugyiban és egy neccharisnyában táncol Sam Smith-tel közös kollaborációjukra, a Vulgar című számra, a fanok azonban nem a szettjén akadtak ki, sokkal inkább a sztár arcán.

A rengeteg beavatkozástól ugyanis szinte már teljesen felismerhetetlenné vált, az arca pedig hihetetlenül el van torzulva, mintha nem is önmaga lenne.

Te mit gondolsz, tényleg túlzásba viszi a szépészeti beavatkozásokat a 64 éves énekesnő? Abszolút! Sokkal jobban nézett ki néhány évvel ezelőtt, most szörnyű, és nem a kora miatt! Szerintem semmi gond nincs vele, szeretnék így kinézni 64 évesen! Megosztom az eredményt

