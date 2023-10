Végre! Hosszú idő óta először látni filterek és smink nélkül Madonnát

Az állapota sokáig kritikus volt, ami sokak szerint túlzott maximalizmusának és az egész napos munkának is betudható volt. Ez azonban valószínű észhez térítette, hiszen a kórházi kezelését követően visszavett a tempóból, több szabadidőt ad magának és a folyamatos próbák helyett kellemes baráti találkozókra is szakít időt.

De, ami ennél is meglepőbb, hogy az elmúlt évek plasztikafüggőségét most végre maga mögött hagyta. A 65 éves dívát ugyanis szerdán biciklizés közben kapták lencsevégre New York utcáin, mégpedig filterek és smink nélkül, így valóban látni lehetett, hogy sokkal természetesebb, mint valaha. ugyanis előszeretettel alkalmazza a közösségi média különböző filtereit, aminek eredményeképp szinte rá sem lehet ismerni ezeken a platformokon.

A sztárt többször kritizálták felismerhetetlen külseje és mimikája elvesztése miatt, ám úgy fest nemcsak a gondolkodása és az élethez való hozzáállása, de a plasztikához való viszonya is megváltozott.

a róla készült friss képeken nagyszerűen néz ki. Remek formában van és egyre jobban hasonlít régi önmagára. A Celebration turné október 14-én kezdődik Londonban – amit Koppenhága, Barcelona, Párizs és Milánóban követ majd, amelyet nemcsak a rajongók, hanem ő maga is nagyon vár.

Vannak, akik eleve távol tartották magukat a szépészeti beavatkozásoktól!

