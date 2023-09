Madonna egészsége mégsem a régi? Egy friss fotó miatt aggódnak a rajongók

semmilyen előjelét nem mutatta annak, hogy gyengélkedne, sőt húszéveseket megszégyenítő lendülettel vette az akadályokat és élvezte az életet. A hírek szerint a világsztárra eszméletlen állapotban találtak rá New York-i otthonában, családtagjai annyira megrémültek, hogy már a legrosszabbra készültek.

Az amerikai sajtó igyekezett mindent kideríteni arról, mi történhetett pontosan Madonnával, akiért családján és szerettein kívül több millió rajongója is nagyon aggódott világszerte. A TMZ például úgy tudja, az énekesnő elképesztően sokat dolgozott, ezt a tempót a fiatalabbak sem bírták volna, illetve már vagy egy hónapja állandó hőemelkedés kínozta, ami lehetett a fertőzés előjele. A Daily Mail pedig azt derítette ki, az énekesnő mindössze egy nappal a rosszulléte előtt még teljesen egészségesnek tűnt, Manhattanben tűnt fel egy Karl Lagerfeld kiállításon, vele volt az asszisztense és az egyik táncosa is.

Annak ellenére, hogy Madonnát eszméletlen állapotban szállították kórházba és a bakteriális fertőzés kimenete sok esetben visszafordíthatatlan következményekkel jár, néhány nap alatt összeszedte magát és egy hét múlva már haza is engedték a kórházból.

Nemrég még a sürgősségi osztályra sietettek vele, most viszont már arra készül, hogy újra színpadra álljon Celebration Tourja alkalmából. néhány fotót is megosztott a rajongókkal arról, hogy a kulisszák mögött hogyan készül a nagy visszatérésre, a szemfülesek pedig azonnal kiszúrták, hogy Madonnának térdmerevítőre van szüksége. Sőt egy olyan fotót is megosztott, ahol egyértelműen látni, mennyire fáradt a kulisszák mögött.

Sokak szerint ez egyértelmű jele, hogy még mindig gyengélkedik, mások viszont nem gondolják, hogy egy térdmerevítőre bárkinek szüksége lehet, aki egy ilyen intenzív próbafolyamat kellős közepén van.

