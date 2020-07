Rég láttuk! Lindsay Lohan egészen kivirult: jobban néz ki, mint az utóbbi években bármikor

Jógázni szuper dolog: segít lecsendesíteni az elmét, hajlékonnyá tesz, mentálisan és fizikailag is erősít, javítja koncentrációt - egyszóval nagyon megéri csinálni. Ezt pedig már az egykori botrányhősnő, is jól tudja, aki a minap a reggeli jóga előtt szelfizett egyet. Meg kell hagyni, remekül fest, ugye? Lindsay smink nélkül is szép, az alakja pedig kifogástalan. Wow!

A színésznő még a karantén alatt is rendszeresen edz otthon, Dubajban. A világsztár 2017 óta él itt, saját bevallása szerint imádja a helyet, mert nem zaklatják állandóan a paparazzik, és nincs a média kereszttüzében.

A karantént sem egyedül töltötte: húga, a 26 éves Aliana is a lakásában lakik. A lánynak elvileg Ausztráliában kellett volna zenélnie, ám a pandémia felülírta a dolgokat, így Dubajban maradt nővérével.

Lindsay-nek is komoly tervei vannak: az első évad után a második évadra is szerződtették Ausztráliában, a The Masked Singer kinti verziójának zsűrijébe, aminek remélhetőleg a következő hónapokban el is indulnak a felvételei.

