Ám a szerencse mégis rámosolygott és nemcsak az élete jött egyenesbe, de az igazit is sikerült megtalálnia, Bader Shammas személyében, akihez 2022-ben ment hozzá hivatalosan, pár hónapja pedig óriási öröm érte őket, amikor kiderült, hogy a színésznő első gyermeküket hordja a szíve alatt. Azóta szó szerint elrepült a 9 hónap, tegnap pedig egy emberként örült a világ, hogy Lindsay és Bader első gyermeke világra jött.



A pici kisfiú pedig – akárcsak a sztárbabák többsége – nem egy szokványos keresztnevet kapott a szüleitől. A 37 éves sztár és férje a Luai nevet adta neki, amely egy arab név és az a jelentése, hogy pajzs és védő. A kis csöppség Dubaiban született és feltehetőleg az lesz az egyik otthona is Amerikán kívül, de Lindsay-nek számos befektetése van Mykonoson is, így nem lepne meg senkit, ha a család újtagja igazi nemzetközi gyermekként nőne fel.

A színésznő és a férje nagyon boldogok, hiszen mindkettőjüknek nagy álma vált valóra fiúk érkezésével.



