Lily Collins ezt üzeni az Emily in Paris utálóinak

Idén a Netflix a HBO nyomán úgy döntött, ideje készíteni a Szex és New York után egy újabb kult csajos sorozatot. Lily Collins szereplésével elkészült, majd október elején debütált is Lily Collins főszereplésével az Emily in Paris, ám a fogadtatása távolról sem nevezhető pozitívnak, sőt, még a franciák is kiakadtak olyan szinten épít sztereotípiákra a sorozat.

A készítők le sem tagadhatnák, hogy SATC volt a fő inspirációjuk, a várt siker azonban elmaradt, és bár Lily személyével nincs semmi baj, mégis rengeteg negatív kritikát kapott ő is.

Ám ha nem is emelkedett Carrie Bradshaw-i magasságokba, az Emily in Paris mégis újabb löketet adott karrierjének, a sorozatnak köszönhetően Lily Collins ugyanis bezsebelhette első Vogue címlapját, ami elmondása szerint, az egyik legnagyobb álma volt.

A csodás képeken túl egy interjú is olvasható a magazinban a színésznővel, akinek a Vogue feltette a kérdést, amire minden bizonnyal sokak kíváncsiak: mit szól a sorozat kíméletlenül bombázó kritikákhoz?

Bármilyen elszomorító is ezeket olvasni, akkor is úgy tekintek rájuk, mint egy ajándékra, amiből fejlődhetek.

Mondta a sztár, majd hozzátette, hogy szerinte ettől a fogadtatástól függetlenül igenis lesz második évad, ám a konstrukciót talán át kell kicsit gondolni. Nos, majd meglátjuk.

