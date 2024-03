Letícia spanyol királyné fantasztikus szettekben jelent meg legutóbb: mutatjuk a kedvenceinket

A királyi családok tagjai gyakran kerülnek a figyelem középpontjába és ez nemcsak a brit uralkodókra érvényes. Bár Letícia tavaly év végén egy megcsalási botrányba keveredett, fantasztikus külseje vitathatatlan. A királyné az 5. X felett is mindent elkövet azért, hogy irigylésre méltó alakja legyen, amit egyrészt a genetikának, másrészt viszont a kitartó testedzésnek is köszönhet. Nemcsak a válla és a felkarja, a lába is nagyon formás és ezt nem fél megmutatni a kamerák előtt sem. Nyaralás közben még a miniszoknyát és a rövidnadrágot is bevállalja, hétköznap, a hivatalos megjelenések alkalmával pedig a modern öltözködés elveit követi. Így stílusinspirációnak sem utolsó, ahogy Letícia öltözködik, sőt! Legutóbbi szettjei a tavasz közeledtével már bátran lemásolhatók, mutatjuk is a kedvenceinket!

Letícia spanyol királyné január végén egy „Life in Emergency” nevű Juan Zamora kiállításra látogatott el Lleidában. A stílusos királyné erre az alkalomra egy feltűnő, piros színű szettben érkezett, amit bézs felsővel és hasonló színű magas sarkú cipővel egészített ki. A blokksarkú cipő 2024-ben is nagyon trendinek számít.

forrás: Getty Images/ Carlos Alvarez / Stringer

Január legvégén egy díjátadón járt a királyné, aki egy visszafogott és egyszerű kék ruhában érkezett az eseményre. A bézs kabátja viszont említésre méltó, ugyanis ez a bizonyíték arra, hogy egy jól szabott darab csodákra képes: kiemeli az alakját és eleganciát kölcsönöz a megjelenésének. A világos táska-cipő kombináció pedig csak hab a tortán.

forrás: Getty Images/Carlos Alvarez / Contributor

Letícia februárban Madridban egy fontos meetingen vett. A szettje is pont erről árulkodik, igazi üzletasszonynak tűnik benne. Azért a túl komoly feketét igyekezett ellensúlyozni egy jól szabott zöld blézerrel, ami feltette a pontot az i-re. Külön említésre méltó a borítéktáskája, ami nagyon egyedi darabnak tűnik.

forrás: Getty Images/Carlos Alvarez / Contributor

Ilyen az, amikor valaki tisztában van azzal, hogy milyen színek állnak neki a legjobban. A kékes-zöldes ruhát Salamancában viselte egy díjátadón és az egyik kedvenc bézs magas sarkú cipőjével kombinálta.

forrás: Getty Images

Idén tavasszal sem kell lemondani a virágmintáról, ahogy minden évben, most is visszatér a trendek közé. Jól tudja ezt Letícia is, aki a napokban Guatemala elnökével és annak feleségével találkozott Madridban. Erre az alkalomra pedig egy különleges virágmintás darabot, illetve egy sötétkék magas sarkú cipőt választott.

Apropó virágok! Március elején egy sötétkék alapon fehér mintás ruhában utazott Sevillába, ami modern és visszafogott volt egyszerre. Egy vékony övvel emelte ki a derekát és egy nagyon trendi hegyes orrú magas sarkú cipővel tette teljessé a szettet.

forrás: Getty Images/ Niccolo Guasti / Stringer