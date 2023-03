Talán te is hallottál már a spanyol királyi családról, meglehet, Letícia spanyol királyné neve is ismerősen cseng. De azt vajon tudod, milyen mesébe illető történetet tudhat ő a magáénak?

A spanyolok Kate Middletonja - vagy inkább Meghan Makleje -, Letizia Rocasolano 1972-ben született egy átlagos, középosztálybeli család gyermekeként, apja újságíró, édesanyja nővér, nagypapája pedig taxis volt. Élete álma eredtileg az volt, hogy újságíró, majd tévériporter legyen, így újságírói diplomát szerzett, olyan neves újságoknak írt, mint az ABC vagy az EFE. A mesterdiplomáját Mexikóban szerezte meg, hazájába visszatérve pedig immár tévériporterként helyezkedett el, a CNN+ helyi tudósítója lett.

Így lett Letícia tévériporterből királyné

Letícia királyné azt gondolta, a szerelmet, a nagy Ő-t is elsőre megtalálta, ezért 1998-ban, tíz évnyi járás után hozzáment kamaszkori párjához, Alonso Guerrero Pérezhez. A házasság nem tartott sokáig, egy évvel később, 1999-ben el is váltak. Közben Letícia karrierje a kétezres évek elejére a csúcsra ért, olyan komoly feladatokat kapott, minthogy élőben tudósítson a 9/11-es terrortámadásról, New York-ból. Ebben az időben VI. Fülöp király még csupán a spanyol trón várományosa volt, dúsgazdag szingli, akit imádtak a nők. Neki azonban megakadt a szeme a tévéképernyőről mosolygó, okos Letícián, azonnal beleszeretett, ezért megkérte egy újságíró barátját, mutassa be őket egymásnak, így kerülhetett sor az első randira, majd lett a spanyol királyi család tagja.

Fülöp és Letícia 2003-ban jelentették be az eljegyzésüket, 2004-ben pedig az egész világ szeme láttára összeházasodtak egy gyönyörű ceremónia keretein belül. Első gyermekük, a trónörökös Leonor hercegnő 2005-ben látta meg a napvilágot, őt újabb kislány követte, Sofia hercegnő 2007-ben született. Letícia 2014-ben vált egyik pillanatról a másikra királynévá, amikor a spanyol parlament bejelentette, apósa, János Károly király rossz egészségi állapota miatt lemond a trónról fia, Fülöp javára. Már a királynésága előtt megszerette a nép, asztúriai hercegnéként is nagyon népszerű volt. A királyné sok energiát fektet abba, hogy a rákbetegeket támogassa, sokat jótékonykodik.

Az InStyle magazin írása.