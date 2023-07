A 10 legjobb LMBTQ sorozat a streaming szolgáltatók kínálatából, amit nem csak a Pride hónapjában éri meg nézni

A filmek mellett a sorozatgyártás világában is egyre nagyobb teret kap az elfogadás és a szabad szerelem ünneplése, így hát egyre több hely jut az LMBTQ közösségnek is.

Ebben a listában olyan szériákat találsz, melyek történetszálaikkal nagyon is sokat tesznek azért, hogy az emberek szélesebb körben is megismerhessék a másság fogalmát, ezzel emberközelibbé téve az elfogadás azon szintjét, ami nem ismer különbséget ember és ember, illetve a szerelem sokrétű szintjei és formái között. Szóval egy szó, mint száz legyen szó vígjátékról, drámáról vagy csak egy jó hangulatú kikapcsolódásra alkalmas több epizódos, folytatásos sztoriról, ebben a listában biztosan megtalálod a számodra tökéletes LMBTQ sorozatot!

Kattints tovább és mutatjuk is, hogy a streaming szolgáltatók oldalán milyen LMBTQ sorozatokat érdemes megnézni!

Galéria / 10 kép A 10 legjobb LMBTQ sorozat a streaming szolgáltatók kínálatából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig íme 15 meghatározó LMBTQ kapcsolat a sorozatok történetéből!

Galéria / 15 kép 15 meghatározó LMBTQ kapcsolat a sorozatok történetéből Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.