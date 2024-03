Toplista: Minden idők legjobb filmmusicaljei az InStyle ajánlásával

Az utóbbi időszakban a filmmusical műfaját kedvelők három nagyon izgalmas alkotást is megnézhetnek, a tavalyi év végén mutatták be a Timothée Chalamet főszereplésével készült Wonkát, szilveszterkor pedig berobbant a Bíborszín olyan sztárokkal, mint Ciara vagy Taraji P. Henson, január 12-én pedig megérkezett a Bajos csajok remake-je, amelyben régi-új szereplők bűvölik el a közönséget. De még 2024-ben jön Ariana Grande, Michelle Yeoh és Jeff Goldblum szereplésével a Wicked, a Joaquin Phoenix és Lady Gaga szereplésével a Joker: Folie à Deux, és decemberben a Disney Az oroszlánkirály remake-jének folytatása, a Mufasa: Az oroszlánkirály. Nem is kérés, izgalmas év elé nézünk, ennek apropóján összeszedtük most, mely filmek a musical műfaj legjobbjai!

Nézd meg galériánkban, melyek mindenidők legjobb filmmusicaljei? Szerinted a három új film közül lesz olyan, ami idővel felkerül erre a listára?

Galéria / 9 kép A világ valaha készült 9 legjobb filmmusicalje

Az InStyle magazin írása.