Dante és Beatrice

Ritkán találkozhatunk olyan esettel, hogy egy nő olyan nagy inspirációként szolgáljon egy író számára, mint Beatrice a legendás olasz szerzőnek, Dante Alighierinek. Ez azért is különleges, mert az író csupán kétszer találkozott szíve választottjával az élete során. Bár fizikai kapcsolatba sohasem kerültek, az olasz művész mégis rendkívül szenvedélyesen írt Beatrice-ről az Isteni színjáték című művében és más verseiben is. Első találkozásukkor a művész még csak 9 éves volt, múzsája pedig egy évvel fiatalabb volt nála. Másodjára már felnőttként keresztezték egymás útját: Dante épp Firenzében tartózkodott, amikor újra fellobbant szívében a láng, ugyanis ismét megpillanthatta a smaragdzöld szemű szépséget. Dante sajnos soha többé nem láthatta a 24 éves korában, 1290-ben elhunyt Beatrice-t, mégis úgy hivatkozott rá műveiben, mint „gondolatának dicső hölgyeménye”, vagy mint „üdvössége, az összes gonoszság megsemmisítője, az erény és a megváltás királynője”.

XV. Lajos és Madame Pompadour

1730-ban egy párizsi próféta megjövendölte egy kilenc éves kislánynak, hogy egyszer el fogja lopni egy király szívét. Évekkel később egy álarcosbálon Jeanne Antoinette Poisson – dominónak öltözve – megpillantotta a fa jelmezben ünneplő XV. Lajos királyt. A finom szépségből pár hét alatt királyi szerető vált, mellyel a Pompadour márkinője címet is megkapta. Az újdonsült ágyas vonzerejét mi sem bizonyította jobban, minthogy egyik csodálója így nyilatkozott róla: "Bármelyik férfi ölni tudna azért, hogy a szeretője legyen”. A pár elkötelezte magát a művészet, a bútorok és a porcelán iránt, valamint a király kisebb vacsorákat és amatőr színházi előadásokat is szervezett a márkinőnek, melyekben természetesen ő játszhatta a főszerepet. Az egyik előadás alkalmával XV. Lajos ki is jelentette, hogy szeretője a legfinomabb nő egész Franciaországban.

Johnny Cash és June Carter

Johnny Cash és June Carter szerelméhez foghatót a countryzene egész történetében nehéz találni. A két fiatal művész a zeneipar csillaga volt, így kapcsolatuk híre az egész világot bejárta. A zenészek a híres Grand Ole Opry épületében találkoztak előszőr, és Carter már az első pillanatban tudta, hogy a tehetséges férfi milyen fontos lesz számára. Az énekesek közös turnéra indultak, természetesen egymásba szerettek, majd 1968-ban össze is házasodtak. Cash drogproblémákkal küzdött, de felesége végig mellette volt: a férfi számos interjújában bevallotta, hogy párja segített neki kigyógyulni a függőségéből. Mindketten számos zenei elismerésben részesültek, két Grammy-díjat pedig közös munkájukért kaptak. Carter és Cash egész további életükben együtt maradtak, majd mindössze négy hónap különbséggel hunytak el.

Mary Godwin Shelley és Percy Shelley

1812-ben a 15 éves Mary Godwin hazalátogatott szülőotthonába, ahol találkozott Percy Shelley-vel. Később Percy gyakran ment vendégségbe a Godwin házhoz, és barátságosan közeledett Mary felé, akiben intellektuális lelkitársát vélte felfedezni. Egy idő után a férfi viszont eltávolodott, ugyanis akkori felesége már második gyermeküket várta. 1814-ben azonban Mary és Percy ismét találkoztak, egyre több időt töltöttek együtt, és végül egymásba szerettek. Bár William Godwin megtiltotta lányának, hogy találkozzanak, miután Percy öngyilkossággal fenyegetőzött, Mary elmenekült vele Franciaországba. Amikor a két szerelmesnek elfogyott a pénze, visszatértek Angliába, ahol 1816 elején megszületett második gyermekük is. Négy hónappal később Svájcban meglátogatták Lord Byront és Mary mostohanővérét, Jane Claire Clairmont-ot. Egy esős délutánon Byron azt javasolta vendégeinek, hogy mindenki írjon egy szellemsztorit, amit csak az akkor tizenkilenc éves Mary tudott befejezni: ebből született meg a világhírű Frankenstein regény, amit 1818-ban, anonim módon, Percy előszavával publikálták, és ami a romantika korszakának egyik legnépszerűbb írásává vált.

Anton Pavlovics Csehov és Olga Knyipper Csehov

Bár Anton Pavlovics Csehov és Olga Knyipper Csehov házassága nem volt hosszú életű, az együtt töltött évek annál szenvedélyesebben teltek. A XIX. századi orosz irodalom legnagyobbjai közé tartozó szerző 1901-ben vette el feleségül a kor egyik ünnepelt, fiatal színésznőjét, aki akkoriban számos nagyszabású előadásban szerepelt, sőt férje több darabjában is főszerepet kapott. A csupán 6 évig tartó közös életük nem mindig volt felhőtlen, ugyanis többször előfordult, hogy huzamosabb ideig kellett távol lenniük egymástól. Míg Olga Moszkvában szerepelt, addig Csehovnak – betegsége miatt – egy kisebb orosz városban kellett tartózkodnia. A pár magánéletéről az általuk írt levelek alapján tudhattunk meg többet, melyben végigkövethetjük szerelmük kivirágzását, valamint az egymás iránt érzett mély tisztelet és szeretet romantikus megnyilvánulását.

