Emiatt pedig többször is szárnyra kaptak olyan hírek, hogy szünetet tartanak, sőt egyesek szerint már szakítottak is. Most azonban ismét őrült teória látott napvilágot, mégpedig Daniel Tosh humorista miatt, aki döbbenetes dolgot osztott meg a hallgatóságával. A férfi ugyanis azt állítja, hogy egy bolti dolgozó azt mondta neki, hogy a Hulu gyártásában készült Keeping up with the Kardashian műsorának új részét az ő boltjukban vették fel, ahol nem mellesleg végre leleplezésre kerül Kylie harmadik terhessége is.

forrás: Gotham/Getty Images Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata az egész világot meglepte, és sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem illenek össze.

A sminkmogulnak már van két gyermeke előző kapcsolatából, a mostani babát viszont új szerelmétől, Timothée Chalamettől várja. A készítők és persze a Kardashian-Jenner család csapata is tagadja ezeket az állításokat, ez azonban még mindig nem volt meggyőző a rajongók számára, mivel több vörös szőnyeges megjelenésük is volt, azóta viszont semmi. Kylie-t ismerve ennek csak két oka lehet: az egyik, hogy már nem alkotnak egy párt, a másik, hogy ismét terhes.

Hogy az utóbbinak a feltörekvő színész mennyire örülne nem tudni, de már az sem tetszett több rajongójának, hogy egy reality szereplő mellett horgonyzott le.

Nem csodáljuk, hogy odavan a színészért, aki minden eseményen igazi stíluskirály!

