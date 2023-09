Testbeszéd-szakértő elemezte Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolatát: nem is annyira tökéletes, mint amennyire látszik

Talán még te is sokk hatása alatt vagy, amióta és Timothée Chalamet ténylegesen felvállalták kapcsolatukat, ugyanis valljuk be, amikor áprilisban elkezdődtek a pletykák a két sztár románcáról, az emberek többsége csak nevetett, annyira szürreálisnak tűnt az újdonsült sztárpár. Aztán eljött a szeptember 4-ei Beyonce koncert, és mindenki ledöbbent; Kylie és Timothée nemcsak együtt vannak, de láthatóan nem félnek kimutatni az érzelmeiket... De vajon tényleg annyira odáig vannak egymásért, mint ahogyan azt mi gondoljuk?



Patti Wood, testbeszéd-szakértő elmondta, hogy felfedezhető volt közöttük némi idegesség, különösen Jenner részéről...



A TikTokon látott videókon Kylie és Timothée együtt táncoltak, ám a szakértő szerint némi igen is volt némi feszültség a pár testbeszédében, amikor beszélgettek:

„Ami feltűnő, az az, hogy mennyi feszültség árad Kylie-ból. A válla a füléhez húzódik, ami akkor történik, amikor az ember feszült és fél. De Timothée sem nyugodt, feszültség van az ujjaiban, ahogy a cigarettát tartja.”

Persze tekintve, hogy ez volt a pár első nyilvános szereplése (és Kylie exe, Travis Scott is jelen volt!), a feszültséget talán csak az az apró tény okozta, hogy tudták, hogy konkrétan az egész világ őket figyeli... Valljuk be, így mi sem lennénk a legnyugodtabbak...



A testbeszéd-szakértő persze nem csupán idegeskedést látott közöttük: „Amikor Timothée megcsókolta Kylie ujjait, az természetes, édes, gyengéd és gyors. Úgy tűnik, nem is a kameráknak szólt.”



Mindent összevetve, Wood úgy gondolja, hogy Timothée sokkal magabiztosabbnak tűnt a kapcsolatuk nyilvánosságra hozásával kapcsolatban, mint a legkisebb Kardashian: „A testbeszédje azt sugallja, hogy odáig van Kylie-ért és nagyon vonzódik hozzá.”

A szakértő szerint a dolgok akkor váltak lazábbá, amikor Kylie Timothée mögé húzódott táncolni: „Amikor mögötte volt és hátulról átkarolta, akkor sokkal nyugodtabb lett. Ez azt jelzi, hogy védve érezte magát.”

