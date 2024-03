A jojobaolaj ránctalanító hatása látványosabb, mint a botox: Kylie Jenner csodaszernek tartja!

A Kardashian-Jenner család hosszú évek óta óriási hatással vannak nők millióira, hiszen folyamatosan formálják a divatot, ráadásul modernkori szépségideált is. Több, mint 10 éve ugyanis az emberek többsége úgy akar kinézni, mint például Kim Kardashian vagy éppen , ezért még a plasztikai sebészhez is az ő képeikkel érkeznek.

Kylie ráadásul már egy igazi beauty-mogul is lett, hiszen arcápolási és sminkmárkája is van, és még emellett is arra kíváncsiak az emberek, hogy pontosan miket használ a még mindig csak 26 éves sztár, amitől ennyire szép.

Épp ezért fogsz te is nagyon örülni annak, hogy kiderült egyik titkos fegyvere, amitől az arca olyan, mintha botoxon esett volna át. Ez pedig nem más, mint a jojobaolaj! A fiatal szupersztár egyszerűen odáig van a jojobaolajért, és soha nem hagyja ki az arcápolási rutinjából, véleménye szerint pedig ez a valódi ok, amiért az arca feszes, üde és kisimult.

forrás: Getty Images Kylie Jenner már évek óta használja a jojobaolajat, bevallása szerint pedig ennek köszönheti gyönyörű arcbőrét.

De mi az a jojobaolaj?

A jojobaolaj, amely chinensis (Jojoba) magjából készül, természetes eredetű és elsősorban Arizonában, Kaliforniában, valamint Mexikóban található meg a fa vagy bokor formájában. Ez az olaj leginkább viaszokból, szterolokból és vitaminokból tevődik össze, ezáltal előnyös az arc- és hajápolás terén. A jojobaolaj közvetlenül a bőrre alkalmazható sokféle módon, illetve arc- és testápoló krémek összetevőjeként is szolgál, gyakran egyéb hasznos összetevőkkel kombinálva.

Milyen további előnyei vannak a jojobaolajnak? Hidratálja a bőrt

Kiegyensúlyozza a természetes olajtermelést

Antioxidánsokat tartalmaz

Öregedésgátló

Gyulladáscsökkentő

Nyugtató hatása van

Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik

Felveszi a küzdelmet a ráncok ellen

Elősegíti a kollagéntermelést, amitől a bőr rugalmasabb és ránctalan lesz

Enyhíti a leégést

Segít a hegek gyógyulásában