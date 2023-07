Ezt az egy dolgot sose tedd, ha kóbor kutyával találkozol

Tegyük fel, hogy éppen busszal utazol vidékre, hogy meglátogasd egy kedves barátodat, leszállva pedig tudod, még sétálnod kell 1-2 kilométert a célodig. Nem ismered a környéket, de nyugodt vagy, a Google Maps mindenben segít, úgyhogy a gondolataidba merülve lépkedsz előre. Ekkor azonban megérzed, hogy valaki figyel, odafordulsz és egy kóbor kutya az. Tudod, ebben a helyzetben mit kellene tenned? Ha nem, most segítünk, hogy ne lehessen belőle baj!

Ezt soha ne tedd, ha támadásra kész kóbor kutyával találkozol

A kutyák az ember legjobb barátai, szinte nincs olyan, aki ne szeretné őket, a többség pedig szentül hiszi, mindegyik eb olyan jámbor, akár egy bárány.

Ez azonban egy olyan tévhit, ami sokba kerülhet neked. Fontos tudnod, hogy a nem jól szocializált, utcán nevelkedett, gazdátlan kutyákat könnyen felingerlik bizonyos dolgok, mint például a motorosok, futók vagy kerékpározók. Ez azt jelenti, hogyha kóbor kutyával találkozol soha nem szabad elfutnod előle, mert éppen ezzel válthatod ki, hogy komolyan üldözőbe vegyen, annak pedig súlyos következményei lehetnek.

A legfontosabb, amit be kell látnod, hogy minden eb gyorsabban fut, mint te.

Még a legkisebbek, például a csivavák is képesek 25 km/óra sebességgel futni, ami az átlagos emberi futási sebesség. A nagyobb kutyák ennek kétszeresére is képesek, míg az agárféléknek a 72 km/óra is megy.

Magyarul egy elvadult kóbor kutya számára akkor lehetsz vonzó préda, ha biciklivel, gördeszkával közlekedsz, esetleg elkezdesz futni. Az állat akkor fogja elveszíteni az „érdeklődését” irántad, ha lelassulsz. Mozogj lassan, csak lépésről lépésre, közben pedig kerüld vele a szemkontaktust, különösen akkor, ha esetleg morog is. Semmiképp ne kezdj el rémülten hadonászni a kezeddel, mert szinte biztosan megharap! Jó ötlet lehet még, ha igyekszel a kutyának az oldaladat mutatni, így kisebb a „célpontja”, persze arra ügyelj, hogy mindig lásd, merre van.

Amikor már megnyugodtál egy kicsit és felvetted a megfelelő testbeszédet, a következő fontos dolog a kutya figyelmének elterelése. Van nálad egy pulcsi a derekadra kötve? Remek, dobd oda neki, míg azzal van elfoglalva, kellő távolságba kerülhetsz tőle!

Ha semmi sem működik és a kutya támad, már csak egyet tehetsz: mindenáron védd meg az arcod, a torkod és a mellkasod, a vadállat erre megy majd. Az ujjaid védelme érdekében szorítsd a kezed ökölbe. Ezen a ponton már érdemes olyan hangosan kiabálni segítségért, amennyire csak megy, ez is megzavarhatja a támadó állatot.

Ezekre nagyon fontos odafigyelni!

