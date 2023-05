Azt már megosztották a rajongókkal, hogy a pici kislány lesz és a szépséges Amara nevet kapja tőlük, azt a titkot, hogy Edina mikor fog szülni, azonban mindennél jobban óvják. Az egykori szépségkirálynő ennek okát egy korábbi kérdezz-felelek során magyarázta el, ahol azt a választ adta, hogy nem szeretné, ha a szülését és a kisbabája első napjait is fotósok hada között kéne megélnie.

Hozzátette, hogy szeretné boldogan és nyugodtan átélni a szülés örömét, akárcsak azt a néhány soha vissza nem térő pillanatot, amit az első napok fognak adni neki és kedvesének, G.w.M-nek. Ettől függetelenül sokan próbálják kiszámolni, hogy Edina pontosan hanyadik hónapban van és körülbelül mikor érkezhet a kicsi, mivel pocakja már óriási.

Legújabb fotója láttán – amit IDE kattintva lehet megnézni – egyesek szerint már a 10. hónapban jár a sztár, vagyis túlhordta, míg mások úgy vélik, csak a rosszindulat szól egy-két emberből, a baba pedig akkor jön, amikor jönnie kell.

Edinanának az első két gyermeke, Nina és Medox is császárral született, azt azonban még nem tudni, hogy harmadik gyermeke is így születik-e. Az viszont már biztos, hogy tényleg kevés idő van hátra a kis Amara érkezéséig, akire nemcsak a szülei, de a két sztár rajongótábora is nagyon kíváncsi már.

