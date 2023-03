nagyon boldog időszakon megy keresztül, hiszen nemsokára megszületik harmadik gyermeke.

Mivel a szépségkirálynő egy műsorban szerepelt volna, de várandóssága miatt végül vissza kellett utasítania a felkérést, hamar kiderült, hogy gyermeket vár.

Kicsit később szépségkirálynő és a rapper, G.w.M egy nagyszabású gender reveal partit is adtak, ahol felfedték a baba nemét. Így aztán hónapok óta tudni lehet, hogy és G.w.M első közös gyermeke kislány lesz. A sztárpár korábban azt is elárulta, hogy nagyon különleges, egyáltalán nem megszokott vagy gyakori nevet választottak kislányuknak.

Most viszont úgy döntöttek, megosztják a rajongókkal azt, amit már hónapok óta találgattak

A kislány neve Amara lesz Edina pedig azt is elárulta, hogy miért döntöttek így.

A kislányunk az Amara nevet fogja viselni.✨💗

Arra törekedtünk, hogy ne mindennapi nevet adjunk neki, mert hisszük, hogy ő sem lesz mindennapi!🥰

Ezenkívül fontos szerepet játszott a név választásban az is, hogy a számmisztikai elemzése alapján, melyik szám tartozik Amara nevéhez. Mik lesznek rá jellemzőek.

Az ő neve is a 7-es számot képviseli, amit az apukája neve is.😇 Márkra egy az egyben igaz a leírás, és nagyon örülnék ha a kislányunk is olyan lenne mint ő!❤️

Mivel ez a név egy nem túl sűrűn előforduló név, így nem sokat tudni róla, de több oldalról tájékozódva, összességében azt jelenti, hogy elpusztíthatatlant, örökkévaló, kegyelem és latin eredetű.

Szerintünk tökéletes nevet sikerült neki választanunk. Nekünk legalábbis az, és hisszük, hogy ő is szeretni fogja.🙌

Várunk angyalkánk! 👼🏻💖 #Amara - írta Edina

