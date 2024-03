Kristen Stewart sokkoló dolgot árult el Edward Cullenről: A Twilight rajongók nem örülnek a vallomásának

A 2008-ban bemutatott romantikus-fantasyfilm, az Alkonyat elképesztő népszerűségre tett szert, nemcsak a Tengerentúlon, de az egész világon. A rajongók a mai napig imádják a filmsorozatot, amelyben Bella és Edward életét követhetjük nyomon, így nem csoda, ha a főszereplő színészek még ennyi év elteltével is reflektálnak az alakításaikra.

nemrég a Not Skinny But Not Fat podcast adásában mesélt arról, hogyan tekint vissza az Alkonyatban alakított szerepére, mit gondol a karakteréről és annak szerelméről, Edwardról. Míg a képernyőn Bella Swan teljesen odáig volt Edward Cullenért, a 104 éves vámpírért, addig Kristen véleménye ettől kissé eltért.

„Kontrollálni akarta a döntéseit, én biztosan azonnal szakítottam volna vele” - jelentette ki a sztár.

Egy konkrét jelenetet is felidézett, amikor Edward nem engedte, hogy Bella vámpírként éljen:

„Én úgy voltam vele, hogy kipróbálnám, erre ő megtiltotta, hogy az csak neki való. Azt mondtam volna neki, hogy ez nekem is való, ez az én életem. Nélküled... Engedned kell egy nőt saját döntéseket hozni.”

Bár maga a színésznő biztosan nem tartozik az Edward Cullen rajongók közé, ő és négy éven keresztül alkottak egy párt 2009 és 2013 között, amiről később azt nyilatkozta, hogy egy „termékké” vált. 2018-ban azt nyilatkozta a kapcsolatukról, hogy az emberek annyira akarták, hogy együtt legyenek, hogy egy ponton már nem volt valódi, sőt elborzasztotta a színésznőt.

A szereplők sokat változtak az évek alatt:

