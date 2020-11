Ettől annyira csodás a bőrük! A koreai arcápolási rutin 10 kötelező lépése

Te is tutira rácsodálkoztál már a koreai nők gyönyörű bőrére. Nem vagy vele egyedül, hiszen az egész világ felfigyelt az ázsiai szépségtrükkökre, és nők milliói lettek kíváncsiak arra, hogy mitől annyira tiszta, kortalan és ragyogó a koreai nők arca.

Kiderült, pontosan 10 titkuk van: egy tíz lépéses arcápolási rutin, amelynek nem mindegy a sorrendje. Hosszúnak hangozhat, de érdemes végigcsinálni.

Bemutatjuk a legszebb bőrű csajok csodafegyverét, a koreai tíz lépést!

1. Olajos alapú lemosás

Ne ijedj meg az olajoktól, hiszen nem lesz tőlük zsíros a bőröd, ha utána elvégzed a többi szükséges lépést is. A koreai nők mindig olajos lemosással kezdik a rutinjukat, ugyanis így lehet a legjobban eltávolítani a sminket és szennyeződéseket, illetve a bőrön lévő felesleges faggyút.



2. Vizes alapú lemosás

Miután az olajos lemosóval megtisztítottad magadat a szennyeződésektől, jöhet a vízbázisú lemosó, például micellás víz, amely a víz alapú lerakódásokat távolítja el, például az izzadságot. Ha ezeket nem mosnád le magadról, csúnyán beköltözhetnének a pórusaidba.



3. Hámlasztás

A bőrmegújításhoz és fiatalon tartáshoz fontos, hogy megszabadulj az elhalt hámsejtektől. Ezáltal sokkal tisztább lesz a bőröd, és a tónus egyenletesebb lesz, és a pórusaid is tisztábbak lesznek. Sőt, ha rendszeresen hámlasztasz, a krémeid is jobban be tudnak szívódni, hatékonyabban működhetnek.

A FOREO Luna™ Fofo kiváló eszköz erre, ugyanis a szónikus arctisztító gyorsan és hatékonyan eltávolítja az arcbőrről a szennyeződéseket, a faggyút és az elhalt hámsejteket, serkenti a bőr vérkeringését, és támogatja annak méregtelenítését, méri a nedvesség szintjét, fokozatosan optimalizálja a tisztítás intenzitását és időtartamát, és a mobil alkalmazás segítségével könnyen használható.

forrás: FOREO Csajos kiegészítője a fürdőszobának a LUNA.

4. Tonizálás

A tonik fontos része a napi rutinnak, hiszen amellett, hogy előkészíti a bőrödet, egyensúlyba hozza az arcod pH-ját.



5. Maszk

Tudod, milyen érzés az, mikor totálisan feltöltött bőrrel kilépsz a kozmetikustól? Nos, ezt akár otthon is átélheted. A méltán híres koreai fátyolmaszkok mindenkinek csodákat művelnek a bőrével, pláne, ha olyan okos eszközzel juttatod be a tápanyagaikat az arcodba, mint a FOREO UFO 2.

A svéd beauty tech márka kütyüje hő- krio- és fényterápiával gondoskodik arról, hogy az eszközre helyezett koreai fátyolmaszk hatóanyagai a bőr legmélyebb rétegeibe is eljusson, és sokkal gyorsabban szívódjon fel mint a hagyományos verziók esetében. A FOREO UFO 2 segítségével 90 másodperc alatt meg is vagy egy arckezeléssel, rengeteg időt spórolva.

Sőt, az okos eszközt applikációhoz csatlakozva kiválaszthatod, hogy nappali vagy éjszakai kezelésre vágysz épp, és minden fajta bőrtípushoz és bőrproblémára válogathatsz fátyolmaszkokat.

AZ UFO pillanatok alatt felmelegszik vagy épp lehül, attól függ, milyen a választott program, majd a megnyitott pórusaidon fényterápia dolgozik. Az appban akár testre is szabhatod a kezelést.

Okosmaszkokban a bőr jövője, ezt jó, ha megjegyzed!

forrás: FOREO Nem csak hatékony, de jól is néz ki!

6. Szérum

Táplálásból sosem elég, a maszkolás után jöhet az folyékony ápolók nagyágyúja, a szérum. Erős és masszív hatóanyagokat tartalmaznak, a ráncok és pigmentfoltok ellen csodafegyverként működnek.

7. Hidratáló

Mikor a bőröd már tökéletesen beszívta a tápláló maszkos és szérumos hatóanyagokat, töltsd fel alaposan hidratáló krémmel. Elengedhetetlen, hogy sok vizet kapjon a bőröd, hiszen ez előzi meg a kiszáradást, ráncosodást. A maszkokból is választhatsz hidratálósat, amit aztán jól kiegészít egy alapos krémezés, a nedvességet ezek zárják a bőrödbe. Ettől lesz szép feszes az arcod!

8. Szemkörnyékápoló

A szemed melletti bőr a legérzékenyebb. Óvatos mozdulatokkal vidd fel erre a területre a korodnak megfelelő szemkörnyékápolót, ami megelőzi és kisimítja az apró ráncokat, illetve a szem alatti karikákat is csökkenti.

9. Fényvédő

Ha nappali rutint végzel, mindenképp vigyél fel egy réteg fényvédő krémet, hogy megóvd a bőrödet a nap káros sugarai ellen. Az UV-fény miatt ráncosodhat, károsodhat a bőröd, így mielőtt felkened a BB-krémedet, semmiképp ne felejtsd ki ezt a lépést. Éjszakára természetesen ez kihagyható.

10. BB-krém / éjszakai krém

Ha a rutinodat nappalra végezted, a fényvédő után sminkelhetsz vagy BB, esetleg CC-krémmel tehetsz egy kis színt az arcodra, ha viszont este, akkor a szemkörnyékápoló után éjszakai tápláló krémmel fejezd be a rituálédat. A tápláló krémek kicsit nehezebb textúrájúak, és számos olyan vitamint és anyagot juttatnak az arcodba, amik éjszaka remekül bepülnek.

A svéd FOREO szupermodern és közkedvelt és termékeit most kedvezményes áron, 35% kedvezménnyel szerezheted be a Black Friday akció keretében november 20-december 4. között!





forrás: FOREO Neked is érdemes kipróbálnod ezt a csodafegyvert!