Éppen ebben tud segítségíteni a svéd FOREO legújabb okos eszköze, a BEAR. A kis kütyü a mikroáramos arclifting kezeléseket vegyíti a svéd beauty márka egyik védjegyének számító T-sonic pulzálással, ezzel biztosítva a villámgyors és hatékony edzést az arc izmainak.

Sokáig nem foglalkoztatott az öregedés gondolata, nem értettem a nagy hajcihőt, amikor 20-as éveik közepén járó csajokat hallottam azon szorongani, hogy nem akarnak ráncosak lenni, ezért a kollagén bármilyen ehető vagy iható formáját zsákszámra szerzik be. Volt egy romantikus képzetem arról, hogy az arcon minden szarkaláb, kisebb-nagyobb ránc egy történetet mesél el és nem szabad ellene küzdeni, aztán a homlokom közepén megjelent két erősebb vonal és kezdtem álláspontot váltani.

Most inkább azt gondolom, hogy egy érett arcnál, amin van helye a nevetőráncoknak, kevés szebb dolog létezik, de a fölösleges barázdákat érdemes elkerülni vagy tenni ellenük.

Mi is az a mikroáramos arckezelés?

Ez a technika pár éve robbant be a kozmetikai szalonokba és egy csapásra közkedveltté vált, mert anélkül nyújt szemmel látható eredményt, hogy orvosi beavatkozásra, plasztikázásra lenne szükség. Az mikroamper erősségű árammal az arc izmait stimulálják, ezáltal aktivizálják a sejtműködést, segítik az izmok önálló regenerálódását, aminek köszönhetően a bőr megemelkedik, tónusosabb és feszesebb lesz.

mit tud a foreo bear?

Ha (hozzám hasonlóan) az otthoni szépségápolás híve vagy, de nem szeretnél kimaradni a mikroáramos kezelés jótékony hatásaiból, most jött el a te időd! A FOREO-tól megszokott, vidám színű, tenyérnyi méretű kütyü formájában ugyanis pont ugyanezt az eredményt hozza.

A BEAR ultra-higénikus szilikon borítása gondoskodik arról, hogy ne tapadjanak meg rajta a baktériumok, a maci fülekre hasonlító fém gömbökben lévő szenzorok felmérik a bőröd ellenállóképességét és automatikusan úgy lövik be a mikroáram erősségét, hogy semmilyen problémát ne okozzon.

így működik

A FOREO BEAR-t a Foreo For You applikáció nélkül is el tudod indítani, mégis érdemes már az első alkalommal összeszinkronizálnod az eszközöddel, mert ezen keresztül tudod állítani a mikroáram erősségét (az alapbeállítás az 5-ös fokozat, de ez egészen 25-ig feltornázható) illetve eldöntheted, hogy szeretnéd-e a T-sonic pulzálást, ami mélyen a pórusokba hatolva növeli a keringést és lazítja az arc feszülését.

Alaposan tisztítsd meg a bőröd, hogy semmilyen szennyeződés és olaj ne maradjon a felületen, ez ugyanis akadályozza a mikoráram útját, így kevésbé hatékony kezelést eredményez.

Következő lépésként nagyon fontos, hogy az egész arcfelületedet kend be gazdagon szérummal, ami segít vezetni a mikroáramot. Ezt a lépést sose hagyd ki, ne kezd száraz bőrön a kezelést!

Kapcsold be a készüléket a középen található gombbal - a gomb többszöri megnyomásával itt is tudod állítani az erősséget - és indul is a 90 másodperces arcfitnesz! Úgy tartsd a készüléket, hogy mindkét gömb érintkezzen a bőr felületével és belülről kifelé haladó mozdulatokkal kezdd el masszírozni az arcodat. Ne hagyd ki a homlokod és a nyakad körüli területet sem, hiszen a FOREO BEAR a sok szemöldökráncolás és a tokaszerű megereszkedett bőr eltüntetésében is segítségedre lehet.

Eleinte (az Antishock System védőrendszer ellenére) kicsit tartottam a mikroáramtól, mivel még sosem próbáltam korábban ezt a technológiát. Nagy megkönnyebbülésemre viszont egyik használat alkalmával sem tapasztaltam fájdalmat, maximum kisebb bőrpírt, ami pillanatok alatt el is múlt, a 90 másodperces kezelés végére pedig láthatóan feszesebb lett bőröm és halványabbnak tűntek a nem kívánatos ráncaim.

