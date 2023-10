Köllő Babett lenyűgözően festett a Sztárban sztár leszek! élő adásában: megidézte Pamela Andersont

A Sztárban sztár leszek! élő adásai végre megkezdődtek hétvégén, ami nemcsak azért izgalmas, mert minden versenyző különleges produkciókkal készül majd, hanem azért is, mert a mesterek egyedi ruhakölteményekben érkeznek. Így volt ez most is, amikor Köllő Babett teljesen ellopta a show-t mindkét estén. Tóth Gabi ruhakölteményei is fantasztikusak voltak, de amellett senki sem tudott elmenni szó nélkül, hogy Babett szombaton királynőnek öltözött és palásttal vonult végig a színpadon, míg vasárnap t idézte meg.

Utóbbi pedig nemcsak a mestertársakat, de a közönséget is lehengerelte, ugyanis fantasztikusan nézett ki a színésznő. Köllő Babett egy Kiss Márk kreációban lépett a kamerák elé, ami egy sellőfazonú, fekete-fehér pöttyös szoknyarészből és egy peplumos fekete felsőből állt. Mindezt egy ugyanilyen fekete anyagból készült kesztyűvel egészítették ki. A szett fényét emelte a vastag fehér nyakék, amivel pedig tagadhatatlanul feltette a pontot az i-re, az a ra emlékeztető frizurája volt.

A külföldi híresség a ’90-es években gyakran viselte így a haját és odavolt a kesztyűs szettekért, amikben természetesen fantasztikusan festett. Köllő Babett szettje egyértelműen 10/10, már csak arra leszünk kíváncsiak, mivel tudja majd mindezt überelni.

Jöhet egy kis nosztalgia? Ezeket a szetteket sem fogjuk soha elfelejteni!

