A szakértő szerint hatalmas különbség van a kitartás és a makacsság között: az egyik veszélyes lehet az egészségedre!

Amíg ragaszkodunk a régi és sokszor rossz célokhoz, könnyen elsétálhatunk azok mellett, amiket el tudnánk érni, és közben még jól is éreznénk magunkat. Az elérhetetlenhez való mindenáron ragaszkodás rossz hatással van a mentális és a fizikai egészségünkre egyaránt, éppen ezért jó, ha időben felismered, melyik a te utad, és melyikről érdemes inkább letérni.

Honnan lehet tudni, hogy nem jó a cél?

Sokan gondoljuk úgy, hogy valamit feladni gyengeség. Arra vagyunk kondicionálva, hogy a kitartást az erővel azonosítsuk, pedig néha a legjobbat akkor tesszük magunkkal, ha felismerjük, hogy valami hiábavaló, és elengedjük. De honnan lehet tudni, hogy nem jó a cél, amiért küzdesz? Onnan, hogy a motiválatlanság, a nihil, az érdektelenség és a szorongás a mindennapjaid része. Ha most magadra ismertél, akkor itt az ideje, hogy megtaláld az egészséges elszakadáshoz vezető utat!



Ha a frusztráció és az „elegem van” érzése már mindennapos, akkor az biztos jele annak, hogy változtatnod kell a célodon. Ha figyelsz magadra, és tudatosítod, hogy nem érzed jól magadat az adott helyzetben, akkor könnyebb lesz elengedni a korábban kitűzött célt.

Kitartás vagy makacsság?

Kezdetnek jó az is, hogy csökkented az erőfeszítéseidet, amit a kitűzött cél érdekében teszel. Vegyél vissza, és realizáld, hogy a kitűzött cél elérése nem szolgálja az érdekeidet! Lehet, hogy valójában elérthetetlen célt tűztél ki, de az is lehet, hogy idő közben változtak a preferenciáid, az élethelyzeted, és ezért nem megfelelő már a cél. Ha nehezen megy az elengedés, jusson eszedbe, hogy az ehhez a célhoz való ragaszkodás korlátoz abban, hogy megtaláld a számodra ideális utat.



Fontos, hogy lásd, hogy a kitartás nem egyenlő a makacssággal. A kitartás azt jelenti, hogy valaki képes felismerni és elengedni a rossz és/vagy elérhetetlen célokat, és helyettük elérhetőt keresni. Amikor jó célokat tűzünk ki, nő az önbecsülésünk, hiszen azt érezzük, haladunk az utunkon - magasabb önbecsüléssel pedig eleve nem érzünk majd arra késztetést, hogy irreális célokat akarjunk megvalósítani. Így belekerülünk egy pozitív körforgásba, ami sikerrel, a kompetencia érzésével és motivációval van kikövezve.

Milyen az egészséges cél?

Ha nem érünk el egy célt, az nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottunk, ugyanis sok oka lehet annak, hogy nem érünk révbe. Ha kellően önreflexívek vagyunk, ilyenkor sokat tanulhatunk magunkról és a határainkról is: a siker is taníthat, de a sikertelenség érzése még inkább. A legtöbben lelkünk mélyén tudjuk, miért nem értük el a kitűzött célunkat, és ha ilyenkor őszinték vagyunk magunkhoz, ha szembe nézünk a valódi okkal, könnyebben tudunk majd a jó irányba menni.



Ha viszont beleragadunk az elérhetetlen cél hajszolásába, annak biztosan meglesznek a következményei: fokozódó stressz, depresszív hangulat, alvászavarok fejfájás és akár magas vérnyomás formájában. Ha sikerül enyhíteni a ragaszkodást a korábbi célhoz, megvan a szabadságunk arra, hogy újat tűzzünk ki. Éppen ezért már most kezdj el azon gondolkozni, mi az, ami jó érzéssel tölt el, és haladj annak az irányába! Onnan tudhatod, hogy az új célod jó, hogy az eddigi frusztrációt lelkesedés fogja felváltani. Ne akarj másoknak megfelelni, mindig arra figyelj, hogy számodra mi okoz örömöt, elégedettséget, és ennek megfelelően tűzd ki a céljaidat.



