Károly király szeretetteljes döntései, amelyekkel a családját helyezi előtérbe a holnapi koronázáson

Károly király és Kamilla királyné egy nagyszabású, közös ceremónián lesznek megkoronázva 2023. május 6-án. A háromnapos eseménysorozat sok mindenben fog különbözni az uralkodó édesanyjának 1953-as koronázásától, hiszen II. Erzsébet királynő idején még sok-sok régi hagyományt be kellett tartani. Egy dolog azonban mégis nagyon hasonló lesz a két koronázásban, mégpedig az, hogy Károly király is szeretne maximálisan a családjára koncentrálni ezeken a napokon.

Ha visszaemlékszel az elmúlt évekre, akkor láthattad, hogy a királynő minden születésnapján, minden royal esküvőn és keresztelőn jelen volt az egész család, náluk ez alap. Ezért most összegyűjtöttük, mi várható, melyik családtagnak milyen szerep jut Károly király koronázásának napján!

Galéria / 4 kép Ilyen szerep jut a családtagoknak Károly király koronázásán Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.