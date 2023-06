A királyi család orvosa elárulta: Ezt edd, hogy sokáig fiatal maradj, akár Katalin hercegné

Dr. Mosaraf Ali orvos, akinek olyan páciensek is kerültek ki a kezei közül, mint a szupermodell Kate Moss vagy a legendás Spice Girls tagja, Geri Halliwell, hosszú éveken keresztül szolgálta Erzsébet királynőt és a királyi családot. A doktor amellett, hogy gondoskodott az royal family egészséges táplálkozásáról, pszichológiai és fizikai tanácsokkal is segítette az uralkodót. Az orvos szerint a tudatos életmód 80%-ban megelőzi a betegségek kockázatát, és az erős emberi szervezet gyógykezelés nélkül is képes legyűrni az olyan gyakran felmerülő panaszokat, mint a megfázás, nátha, enyhébb gyulladások, sőt dr. Ali szerint még egy töréses sérülés is sokkal gyorsabban regenerálódik egy alapvetően egészséges életmódot folytató embernél. Így az orvos különös figyelmet fordított a királyi családra, és mindössze öt egyszerű és a mozgalmas hétköznapok során is könnyedén betartható praktikát kért a őfelségétől, és közvetlen környezetétől.

Az InStyle magazin írása.