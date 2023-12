Vilmos hercegék idén egy fekete-fehér fotóval üdvözöltek mindenkit karácsony alkalmából, melyhez sportosan, mégis elegánsan öltöztek fel, amivel a már védjegyükké vált letisztultságot közvetítik. Az üdvözlőlaphoz készült családi képet persze sokan irigylésre méltónak tartják, hiszen Vilmos és Katalin boldog és büszke szülőkként állnak gyermekeik mellett. Sarolta, Lajos és György pedig szemmel láthatóan igazán kiegyensúlyozott életet élhetnek, még annak ellenére is, hogy sok kötelezettségük van ilyen fiatalon.

De bármennyire is gyönyörű és harmonikus a felvétel róluk, a kommentelők kiszúrtak egy igencsak nagy bakit (pontosabban egy hiányzó testrészt) rajta. Katalinék legkisebb gyermeke, Lajos a bal kezét a szék karfáján tartja, ám ha közelebbről is megnézed a fotót, jól kivehető, hogy valami nem stimmel a kis herceg ujjaival: míg egyesek szerint nem látszik a középső ujja, addig mások szerint olyan, mintha 6 ujja lenne. Bárhogyan is, az biztos, hogy nem sikerült túl jól a kép utómunkája: hiába, még a királyi család is hibázhat.

Természetesen III. Károly király és Kamilla királyné karácsonyi üdvözlőlapja sem maradhatott el idén sem. Ők azonban új portréfotózás helyett inkább a biztosra mentek: az életük egyik legfontosabb napján készült képet használták fel erre a célra. Ez pedig nem más, mint az a koronázási napon készített felvétel a Buckingham-palotában, amelyet Hugo Bernard csinált róluk.

Van, amin még a királyi család is spórol. talán a Photoshop is ilyen...

