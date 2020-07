Néhány hete annak, hogy édesapa lett, amelynek minden egyes percét imádja. Azonban a rajongóknak nem kell félniük, az énekes egy percig sem lazsált munka fronton. Nem tagadja, már nagyon várta, hogy véget érjen a karantén időszaka, a szabadulást pedig egy igen különleges dallal ünnepelte meg. A Tűzvarázsló című szám feldolgozása után, most egy újabb közös dallal jelentkeznek DR BRS-sel, akivel kiderült, hogy már nagyon régre nyúlik vissza a barátságuk…

Nem ez az első közös dalod DR BRS-sel. Jól sejtem, hogy a kettőtök kapcsolata még régebbre nyúlik vissza, mint az első közös dal?

Bőven! Szinte idejét sem tudom megmondani, mikor találkoztunk, de ha jól emlékszem, olyan 17 éve, szóval igencsak hosszú a mi múltunk. Nagyon jó barátok voltunk mindig is, bár voltak kihagyások, az élet elsodort egymás mellől, de vita sosem volt. Nagyon örültem, hogy újra együtt dolgozhatunk.

A klipben feltűnik a feleséged, Anita is. Ez előre tervezett volt, vagy a pillanat hozta?

Igazából spontán volt, és annyira jól nézett ki, hogy benne maradt. Jópofa volt, ahogy egy cameo erejéig feltűnik, hogy „Ácsi, figyelek!”

Milyen hangulatú volt a klipforgatás?

Fantasztikus! Gyorsan haladtunk, ez még engem is meglepett. Először dolgoztunk együtt Tibivel (Kasza Tibor – a szerk.). Ettől azért tartottam is, hogy milyen lesz, hogy ő barátként most az operatőröm lesz, hogy fog instruálni, de nagyon gördülékenyen ment a forgatás.

Milyen apropóval született meg ez a dal?

Nyár van, vége a karanténnak, irány bulizni!

Hogy telnek a napok friss édesapaként?

Alig várom, hogy hazaérjek és ölbe vehessem, most minden percemet ez tölti ki, nagyon boldog vagyok!

Lássuk, mire fogunk idén nyáron bulizni!