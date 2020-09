és felesége, Anita a JOY Soical Media Awardon#szerelmesvagyok kategóriában jelöltek. Az énekes elmondása szerint nagyon jól bírják az állandó együttlétet, nem is szoktak vitatkozni, még akkor sem, mikor néha-néha a "hormonok előbújnak", ahogy ő fogalmazott. Új hobbiba is belevágtak most, hogy több idejük van otthon.

A videóból kiderül, hogyan telik Viktoréknál az otthon töltött idő állapotos feleségével, Anitával, hogyan készül az apaságra az énekes, és hogyan csinosítgatta ki saját kezűleg a gyerekszobát, illetve egy olyan meghitt, ultrahangvizsgálatos történetet is megosztott a hamarosan szülői örömök elé néző énekes, hogy teljesen elolvadtunk - zsepiket elő!

