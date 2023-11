Kipróbáltam a TikTok legújabb sminktrükkjét, és elállt a szavam: még soha nem volt ennyire szép a pirosítóm!

Ennek a hírnek garantáltan nagyon fogsz örülni, ugyanis hamarosan érkeznek az őszi JOY-Napok (november 9-12.), ami tökéletes alkalmat nyújt majd arra, hogy valóra váltsd a kívánságaidat, például tartatsz a barátnőiddel egy hatalmas beauty bevásárlást, és megvásárolhatjátok azokat a sminktermékeket, amiket már régóta kinéztetek! Például azt a folyékony pirosítót, amivel egyszerűen kipróbálhatjátok a legújabb TikTok hacket!

Ha igazi beauty rajongó vagy, akkor biztosan tisztában vagy vele, hogy a TikTok tele van különböző trükkökkel és inspirációval a témával kapcsolatban, ez viszont nem azt jelenti, hogy minden egyes itt látott dolgot ki kell próbálnunk, hiszen nem egy olyan tipp került már fel a platformra, ami bár fénysebességgel lett elképesztően népszerű, nem sokkal később kiderült, hogy koránt sem veszélytelen. Mind emlékszünk például a nem olyan régen elterjedt trendre, miszerint ragasztószalaggal az arcon kell aludni egész éjszaka, hogy korlátozzák a homlokráncolást, és minimalizálják a ráncok kialakulását. A bőrgyógyászok azonban nem sokkal később elárulták, hogy ez a „trükk” nem kicsit veszélyes, ugyanis a ragasztószalag nem való a bőrre, így irritációt, sőt, akár még kiütéseket is okozhat. Ráadásul, amikor az ember eltávolítja a szalagokat, azzal együtt egy bőrréteget is lehúzhat...



De nyugi, mi most nem egy veszélyes, otthon semmiképpen nem kipróbálandó trendet hoztunk neked, hanem egy olyat, amit maximálisan ajánlunk mielőbbi kipróbálásra!



Mutatjuk is, miről van szó:

A blush hack lényege tehát pofonegyszerű: A kedvenc folyékony pirosítódból tegyél egy keveset a tenyeredre (a Vénusz-dombnak nevezett részre a hüvelykujjad alá), majd óvatosan és nem durván dörzsöld össze a mások tenyeredet ugyanazon részével (a videón szuperül szemléltetve van!). Ezután mindkét orcádra helyezd fel a tenyeredet lévő pirosítót finom, nyomó mozdulatokkal. Végül nincs más teendőd, csak annyi, hogy az ujjaiddal megigazítod a pirosítót, hogy a végeredmény extra természetes és lehengerlő legyen!

