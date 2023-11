Kipróbáltam a Selena Gomez arcedzését, a bőröm pedig még soha nem nézett ki ennyire jól

Amikor azt mondjuk, hogy edzés, akkor a legtöbb ember arra gondol, hogy a karokat, lábakat, hasizmot, vagy éppen az egész testet érintő edzésről van szó. Hollywood azonban ismét bebizonyította, hogy mindig tudunk valami újat tanulni, megérkezett ugyanis az arcedzés!



A TikTokon jelenleg több, mint 350 millió megtekintéssel rendelkező FaceGym kezelései arról váltak ismertté, hogy olyan szolgáltatást nyújtanak, amit máshol nem igazán tud megkapni az ember – egy olyan edzést, amely tényleg csak és kizárólag az arcodat célozza meg.



A FaceGym kezelések 125 dollártól (kb. 43 ezer forint) kezdődnek, és pontosan azt nyújtja, amit a neve is sugall; edzőtermi minőségű edzést az arc összes izmának. Ráadásul már azt is tudjuk, hogy rendszeresen él a FaceGym adta lehetőségekkel a vörös szőnyeges események előtt, így ez még egy okkal több arra, hogy meg akarjuk ismerni, pontosan mi is ez az egész.

forrás: Getty Images

Ezen felbuzdulva az amerikai EliteDaily újságírója úgy döntött, hogy kipróbálja a FaceGymet, hogy kiderítse, vajon tényleg jogos-e az a hatalmas hype, ami körülveszi a trendet jelenleg. A következőkben ő meséli el a tapasztalatait:

FaceGym Cryo Contour edzés

„Ez a kezelés intenzív hidratálást biztosít, ragyogóvá teszi az arcbőrt és kisimítja a bőr textúráját, miközben fokozza a kollagéntermelést, és elősegíti a bőrsejtek revitalizációját. A kezelés 55 percig tart, beleértve a 10 perces konzultációt. de kezdjük az elején!” – kezdte mondanivalóját az újságíró.

1. lépés: Bemelegítés

„A kezelés arctisztítással kezdődik, az így keletkezett habot pedig meleg törölközővel távolította el az edzőm, majd következett az edzés bemelegítése. Egy FaceGym labda segítségével az arcomon lévő bőrt meghúzták, hogy megnyújtják az arcizmaimat – pont úgy, ahogyan futás előtt szoktunk nyújtani. Ez nem volt fájdalmas, de határozottan szokatlan érzés volt, hiszen az arcomat minden irányba meghúzták...”

2. lépés: Cryo Contour

„Bár a krio-kontúr általában a kezelés utolsó lépése szokott lenni, az edzőm azt javasolta, hogy az esetemben legyen inkább a második lépés, mivel a krioterápiás eszköz alatt használt gél nagyon ragacsos maradványt hagy maga után, ami lehet, hogy idegesítene a nap hátralávő részében. Az eszközzel végül nagy nyomás és oxigén segítségével a bőröm alsóbb rétegeibe is bejuttatták a hialuronsavat. Hihetetlenül hidegnek és hűsítőnek érződik közben, de nem tagadom, nagyon szúrós érzés keltett, ami kellemetlen és kicsit fájdalmas is volt, ám a kezelés végére a bőröm hozzászokott. Az arcom ezután nagyon piros volt, de szerencsére később gyorsan elhalványult.

Az edzőm ezután egy nagy teljesítményű kontúrozó eszközzel és a gua sha technikával kombinálva végezte a kontúrjavító kezelést.”

3. lépés: Kardió

„Az intenzitás az edzés kardió részével folytatódott. Miután az arcomra felkerült a Face Coach arcolaj, jöhetett az „arcverő” technika, ami szerencsére nem olyan fájdalmas, mint amilyennek hangzik. Az edzőm gyors mozdulatokkal végezte a kezelést az ujjaival, amellyel fokozta a véráramlást, hogy a felgyülemlett salakanyag eltűnjenek ezekből a szövetekből. Ez alapvetően a végső arcformát hozza létre, ráadásul csökkenti a puffadást!”

4. lépés: Szobrászkodás

„Ezután következett egy alapos és mélyreható arcmasszázs, először kézzel, majd egy arcfeszesítő készülékkel. A készülék titka az elektromos izomstimulációs áramban rejlik, ami szó szerint átmegy a bőrödön. Ez ráadásul kisugárzik a vállakba, a nyakba és a fejbőrbe, így előfordult, hogy érezhetően rángatózott a vállam, és azt is éreztem, ahogy a fejemen mozog a bőr. Határozottan ez volt az edzés legintenzívebb része!”

Értékelés

„A bőröm őszintén szólva még soha nem nézett ki ennyire jól. Bár nem vettem észre extrém különbséget a formázás szempontjából, de az biztos, hogy sokkal kevésbé puffadt az arcom, ami csodálatos érzés. Ezen kívül az arcbőröm hidratáltsága egyszerűen leírhatatlan, azóta is szuperpuha, gyönyörű és ragyogó, arról már nem is beszélve, mennyi bókot kaptam még napokkal a kezelés után is. Nekem abszolút 10/10 volt az arcedzés, most már értem, miért olyan gyönyörű Selena bőre!”

Ha pedig arcedzés, akkor biztos érdekel, hogy az arctípusod mit árul el a személyiségedről!

Galéria / 7 kép 7 arctípus, ami árulkodik a személyiségről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria