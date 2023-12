Elképesztő, hogy kipattintotta magát a 74 éves nagyi: képeken a világ legerősebb nagymamája

A sportot tényleg soha nem elég késő elkezdeni! Az utóbbi időben óriási figyelmet kapott Mary Duffy, aki egy 74 éves erőemelő (nem, nem olvastad félre, valóban erőemelő), és aki lenyűgöző teljesítményével bizonyítja, hogy az életkor csak egy szám! Egyik Instagram-videójában például egy 83,9 kg-os súlyt emelt fel, amihez további 58,9 kilogramm láncot csatolt, így összesen 142,9 kg-ot emelt meg. A láncok használata egyébként azt jelenti, hogy az emelés kezdetén könnyebb a súly, de ahogy a láncok felemelkednek a földről, a súly egyre jobban növekszik.



Mary edzője, Bobby Calabrese irányításával a 74 éves nő folyamatosan fejleszti erőnlétét, a láncos emelés pedig nagyon fontos része az edzésprogramjának.

Néhány lenyűgöző érdekesség a 74 éves szupernagyiról: Mary Duffy több mint 20 versenyen vett részt, és ezek közül 20-at meg is nyert, ami lenyűgöző teljesítményt jelent a sportban​​ még fiatalabb korban is!

2018-ban egy 60,1 kg-os fekvenyomást hajtott végre az IPA Ironman Push/Pull Showdown versenyen, majd a következő évben egy új versenyrekordot állított fel 117,9 kg-os emeléssel ugyanazon a versenyen​​.

Az utolsó versenyén, 2022-ben, Duffy győzelmet aratott a Connecticut Állami Erőemelő Bajnokságon az Amateur Masters 70-74 éves korosztályban​​.

Mary Duffy azt is megosztotta, hogy az emelés idején a testtömege 53 kg volt, ami azt jelenti, hogy több mint 2,5-szeres súlyt emelt a saját testtömegéhez képest​​... Lenyűgöző, igaz?

Mary Duffy egyértelműen inspiráló példa arra, hogy az életkor nem akadály a sportban való kitartó és szenvedélyes részvételhez. Az ő története különösen releváns lehet a fiatalabb korosztály számára is, hiszen Duffy bizonyítja, hogy az erő és az állóképesség egyáltalán nem korfüggő, és hogy a sportban való részvétel hosszú távon is fenntartható. Duffy kitartása, elszántsága és az állandó fejlődésre való törekvése motiváló lehet minden korosztály számára, különösen azok számára, akik talán még csak most ismerkednek az erőemeléssel vagy más erőnléti sportokkal. Duffy története rávilágít arra is, hogy sosem késő elkezdeni valami újat, és hogy a sport nemcsak a testet, hanem a lelket is erősíti.