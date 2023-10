Te is alkohollal kapcsolódsz ki? Meddig van ez rendben, és mikortól káros?

Bár az alkoholnak mindig is volt, van és lesz kulturális és társadalmi szerepe is, és sokan az italok fogyasztását is élvezik, fontos megértenünk az alkohol valós egészségügyi kockázatait valamint azt, hogy a határaink egyénenként eltérhetnek. Az alkohol mérsékelt fogyasztása járhat olyan előnyökkel, mint például a társadalmi kötődés erősítése, de közben a kockázatokat és az egyéni eltéréseket sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az alkohol, mint társadalmi ragasztó Mark Travers, pszichológus szerint kétségtelen, hogy az alkoholnak társadalmi kötődést erősítő szerepe (is) van. Ezt pedig a mindennapjaink is megerősítik: az alkohol meghatározó szerepet játszik a társasági események és a szórakozás során. A közös alkoholfogyasztás hozzájárulhat a barátságok kialakulásához, hiszen borozás, koktélozás közben sztorizgatunk, lazulunk, megnyílhatunk egymásnak. Sokak számára az ital megosztása több mint egy tevékenység: az egy csapatba való tartozást, a barátságot is erősítheti, sőt, egy romantikus este kelléke is lehet. Gyakran hallunk történeteket régi barátságokról, amik egy ital mellett elevenedtek fel újra, de üzleti megállapodásokat is kötöttek már alkohol társaságában – továbbra is hangsúlyozzuk, a mérték nem mindegy! A Pharmacology Biochemistry and Behavior folyóiratban megjelent 2022- es tanulmány szerint is a közösségben fogyasztott alkohol felerősítheti az élményeket, érzelmeket – elég abba belegondolni, amikor valaki mindenkit meg akar ölelni egy társaságában. A vizsgált személyek mértékletes alkoholfogyasztás esetén fokozott társadalmi kötődésről, jobb kapcsolati dinamikáról és élénkebb humorérzékről számoltak be. Az egyensúly azonban továbbra is kulcsfontosságú, és az ivás azonban soha nem lehet a társasági élet egyetlen mozgatórugója.

Mikortól káros az alkohol?

Korábban az Egészségügyi Világszervezet a mérsékelt fogyasztást úgy határozta meg, hogy a nők legfeljebb napi 1 egységet (például 1 dl bort) fogyaszthatnak, míg a férfiak legfeljebb kettő egységet. Ma viszont a WHO már nem biztos abban, hogy egyáltalán létezik-e olyan alkoholszint , amely biztonságos. A határok még inkább elmosódnak, amikor a genetika is képbe kerül. Egy, a Nature Communications -ben megjelent 2019-es tanulmány során kimutatták, hogy a genetikai tényezők jelentősen befolyásolják az emberek alkoholra adott reakcióját. Vannak olyan genetikai markerek, amelyek fokozzák az alkoholfüggőségre való hajlamot, függetlenül attól, hogy az alkoholfogyasztási szokásaink megfelelnek-e a globális egészségügyi szabványok által meghatározott mérsékelt kritériumoknak, vagy sem.

Mivel egyénenként eltérhet a mérték, éppen ezért a tudatosság a legfontosabb szempont. Nem arról van szó, hogy mindig és mindenáron távol kell tartanunk magunkat az alkoholtól, de az fontos, hogy tudjuk a saját határainkat. Részt vehetünk alkohollal kapcsolatos eseményeken, de az már egy red flag, ha alkohol nélkül nem megy az ellazulás és a kapcsolatépítés. Ez mellett a testünk reakcióit se hagyjuk figyelmen kívül, mert azokból tudjuk eldönteni, hol vannak a fizikai határaink.

