Sok év után kiderült a KFC káposztasaláta receptje: soha nem találnád ki a titkos hozzávalót!

Mindig van valamilyen recept, ami kis túlzással az egész internet figyelmét felkelti és mindenki ki akarja próbálni. Legtöbbször a sztárok különféle praktikái tarolják le a netet, volt, hogy Beyoncé gyorsfogyasztó receptjére kattantak rá az emberek vagy épp Ciara receptjére, aminek segítségével 17 kilótól volt képes megszabadulni. Nyáron Jennifer Aniston salátájára pörögtünk rá, de volt, hogy a koktélok hódították meg az internetet.

Most épp egy olyan receptre derült végre fény, amire évek óta kíváncsiak vagyunk. Ha te is megfordulsz néha a KFC-ben, akkor biztosan ismered az ikonikus káposztasalátájukat, amelynek egyedi és megismételhetetlen ízét nehéz otthoni körülmények között újraalkotni. Legalábbis eddig az nehéz, hiszen senkinek sem volt meg az eredeti recept. Most viszont a Top sercet recipes oldalán megjelent a KFC káposztasaláta eredeti és titkos receptje, ami az oldal szerkesztője szerint a világ legjobb káposztasalátája, amely egy titkos hozzávalót is rejt. A receptben ugyanis szerepel az író, amire sokan nem is gondolnak elsőre, hogy milyen jól működhet ilyen receptekben is, pedig ez adja meg a tökéletes ízt.

A KFC káposztasaláta receptje

Hozzávalók

1 fej apróra vágott káposzta

1 közepes méretű reszelt sárgarépa

2 ek apróra vágott hagyma

½ csésze majonéz

1/3 csésze kristálycukor

¼ csésze tej

¼ csésze író

2,5 ek citromlé

1,5 ek fehér ecet

½ teáskanál só

1/8 teáskanál bors

Elkészítés

Szeletelt fel apróra a káposztát és reszeld fel a répát.

A majonézt, a cukrot, a tejet, az írót, a citromlevet, az ecetet, a sót és a borsot keverd össze egy nagy tálban.

Add hozzá a káposztát, a sárgarépát és a hagymát, majd alaposan keverd össze.

Fedd le és tedd hűtőbe legalább 2 órára, hogy összeálljanak az ízek, ezután tálalhatod. Nagyjából 10-12 adag lesz belőle.

forrás: Getty Images A káposztasaláta alapja a káposzta és a répa, amelyeket megízesítve kapod a tökéletes végeredményt. Érdemes csirke szárnnyal tálalni.