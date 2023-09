A tenyered is beszédes!

Ha tenyered úgy is izzad, hogy nem vagy ideges, nincs túlzottan meleg és nem is sportolsz éppen, akkor az utalhat hibás idegekre, amelyek a verejtékmirigyek túlműködését okozzák. Ez az állapot lehet jóindulatú, ebben az esetben elsődleges hiperhidriózisnak nevezik. De a megmagyarázhatatlanul izzadó tenyér (és arc, nyak és hónalj is) pajzsmirigy-problémákra utalhat.

Pirosas dudorok

Még aggasztóbb elváltozás, amikor a kézfejen és az ujjhegyeken kis piros vagy lila elszíneződések, dudorok jelennek meg. Ez a szívbelhártya-gyulladás jele lehet, amelynek magas a halálozási aránya, úgyhogy ezt az elváltozást nem szabad félvállról venni!

A kézfej bizsergése

Ha gyakran bizsergést érzel a kezedben, az kéztőalagút-szindrómára utalhat. Ilyenkor a csukló egyik fő idege (a középső ideg) összenyomódik, zsibbadást, bizsergést vagy fájdalmat okozva. Kezelés nélkül általában javul, de a csuklósín segíthet enyhíteni az idegre nehezedő nyomást. A túlsúlyos vagy terhes embereknél nagyobb a szindróma kialakulásának kockázata.

A kézben történő bizsergés a cukorbetegség jele is lehet. A cukorbetegségtől megemelkedett vércukorszint idegkárosodást okoz, amely bizsergésben, izomgyengeségben, érzéskiesésben vagy zsibbadásban nyilvánul meg a végtagokban, például a kezekben. Ezt az állapotot diabéteszes neuropátiának nevezik.

Mire utal ujjaid hosszúsága?

Ujjaid hossza bizonyos jelzéseket adhat egyes betegségek későbbi kialakulásának kockázatáról.

A mutatóujj és a gyűrűsujj hossza férfiaknál és nőknél eltérő. A nőknél nagyjából egyenlő hosszúságúak, de férfiaknál a gyűrűsujj jellemzően hosszabb, mint a mutatóujj. Ez feltehetően a méhben lévő hormonoknak való kitettségnek köszönhető.

Ha a gyűrűsujj hosszabb a mutatónál, az számos sportágban jobb teljesítménnyel jár férfiaknál és nőknél egyaránt, de nőknél a térd- és csípőízületi osteoarthritis kialakulásának kockázatával is jár.

Semmit sem tehetünk az ujjunk hosszának megváltoztatása érdekében, de megelőzhetjük az osteoarthritist, ha egészséges testsúlyt tartunk, aktívak maradunk és szabályozzunk a vércukorszintünket.

Milyen betegséget jelezhetnek körmeid? Kattints galériánkra, hogy megtudd!

