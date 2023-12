Készítsd el Hailey Bieber balerina sminkjét pillanatok alatt: csupán 3 termékre lesz hozzá szükséged!

Készülj velünk az ünnepekre! Hamarosan itt van a karácsony, ami rengeteg bevásárlással és kiadással jár, nekünk viszont van egy szuper hírünk számodra: Érkezik a JOY-Napok Xmas special (december 7-10.), aminek keretein belül tényleg valóra válthatod a kívánságaidat! Ha például kifogyóban van a beauty-készleted, esetleg mást lepnél meg egy-egy szuper termékkel, akkor semmiképpen ne maradj le, ugyanis a JOY-Napok Xmas special alatt akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz! Szerezd be a kuponokat minél előbb, amit két módon tehetsz meg: vedd meg a magazint vagy töltsd le a kuponokat az appban! A kuponcsomag ára: 1490 Ft

Az biztos, hogy Hailey Bieber egy olyan szuperképességgel rendelkezik, aminek következtében bármit, de tényleg bármit csinál szépség fronton, az azonnal hatalmas trend lesz világszerte. Gondoljunk csak a tavalyi év egyik legnagyobb dobására, a cukormázas fánk manikűrre, vagy az idei nyári Strawberry makeupra. Most pedig úgy tűnik, hogy ismét jól időzített, ugyanis a követőinek megmutatta a világ egyik legegyszerűbb és leggyorsabb sminkrutinját, ami ráadásul még a karácsonyhoz is kötődik, nem is kicsit!



A sminktrend (mert most már hivatalosan is trend, hála Hailey-nek) a Sugar Plum Fairy névre hallgat (magyarul Cukortündér smink), ami a Diótörő egyik szereplőjéről, Cukortündérről kapta a nevét.

forrás: Getty Images Iana Salenko, mint Sugar Plum Fairy a Diótörő című balettben (2015)

Hailey Bieber életében ráadásul egyáltalán nem ismeretlen a Diótörő, hiszen a ma már modellként elhíresült sztár régebben profi balerina volt, sőt, Cukortündér szerepében is láthatták a szerencsések. Végül a balett karrierje egy sérülés miatt ért véget, ám úgy tűnik, hogy Hailey nem felejtette el, hogy honnan jött, hiszen ezzel a sminkkel bárki úgy érezheti majd magát, mint egy igazi balerina. Na de hogyan készíthető el ez a smink néhány pillanat alatt? Kezdjünk is neki!

Megfelelő hidratálás

Hailey Bieber nem véletlenül vágott bele az arc- és ajakápolási bizniszbe, hiszen nagyon fontos a számára, hogy a bőre mindig makulátlan legyen. Ezért nagyon fontos, hogy a smink előtt használj egy gazdag és tápanyagokkal teli hidratálókrémet. Erre tökéletesen alkalmas ez az Ilcsi termék, amely mélyen hidratálja a bőrt, ráadásul a benne lévő szőlő őssejt megújítja a kollagén- és elasztin rostokat, lassítja a ráncok kialakulását, ráadásul növeli a bőr ellenálló képességét is.

Kettő az egyben trükk

Hailey ennél a sminknél is alkalmaz egy szuper trükköt, ami megkönnyíti a rutint; egy terméket többféleképpen is használ! Épp ezért szuper választás egy ásványi pigment, amely megadja a rózsaszín, csillogó hatást mind a szemhéjakon, mind az orcákon, ez a termék ráadásul nem csupán szemhéjpúderként és pirosítóként tud funkcionálni, hanem még highlighternek is tökéletes, így igazi Cukortündér lehetsz a használatával!

A tökéletes ápoló szájfény

Justin Bieber felesége odáig van a szájfényekért, ezeket pedig gyakran használja rúzs helyett is, ezt pedig most is így tette. Épp ezért érdemes egy olyan szájfényt használnod, amitől balerinásan rózsaszín lesz az ajkad, ehhez pedig szuper megoldást nyújt a TikTok egyik legfelkapottabb Dior terméket. Ráadásul a használatával mélyen tudod hidratálni és ápolni az ajkaidat, így nem túlzás azt mondani, hogy ettől a szájfénytől egyre szebb és szebb lesz a szád!