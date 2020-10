Hogy repül az idő: apuka lesz a Kémkölykök egykori gyerekszínésze

Gyerekként tuti, hogy te is imádtad a Kémkölykök című filmet, épp ezért hihetetlen belegondolni, hogy az első rész óta 19 év telt el! A cuki gyerekszínészek azóta már rég felnőttek, megházasodtak, és boldog családi életet élnek. Egy korábbi cikkünkben meg is nézheted, mennyit változtak a bemutató óta:

Emlékszel a Kémkölykök gyerekszínészeire? Így néznek ki most a főszereplők Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A kissrácot alakító színészről, Daryl Sabaráról talán többet hallani, mint filmes kolléganőjéről, hiszen ő szerelmének köszönhetően gyakrabban van a reflektorfényben. Felesége ugyanis a tehetséges énekesnő, , akinek hamarosan új, karácsonyi albuma is megjelenik! De mégsem ez okozza most a legnagyobb örömet a házukban, ugyanis tegnap egy posztban bejelentették, hogy érkezik első babájuk!

Mind tudjátok, mennyire régóta vágytam erre! Daryl Sabara és én nagyon boldogok és izgatottak vagyunk, hogy jövőre találkozhatunk a kis cukisággal! BABÁT VÁRUNK!! - írta posztjában.

Daryl és Meghan már régóta szerették volna bővíteni családjukat, és erről több interjúban is meséltek. Most pedig végre teljesült az álmuk, úgyhogy nem is lehetnének boldogabbak!

Meghan Trainor videoklipjében őrületes táncmozdulatokat lejt JoyTV Nem érdekel Elolvasom

A Kémkölykök volt az egyik kedvenc filmük, sorozatok terén viszont ezekért rajongtunk:

Galéria / 10 kép 10 sorozat, amit imádtunk a Disney-csatornán Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria