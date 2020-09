Kapaszkodj meg: 100 nap múlva karácsony! Vajon idén esni fog a hó az ünnepek alatt?

Tény, hogy a 2020-as évek kőkeményen odavágta a koronavírus, így szinte észrevétlenül telt el a tavasz, majd a nyár, most pedig azon kaptuk magunkat, hogy alig pár hét és nyakunkon a karácsony. Persze most, amikor még minden egyes napunkat a koronavírus-járvány hírei itatják át, nehéz belegondolni, de ha minden jól megy hamarosan az aggodalmaskodásunk listájára felkerülhetnek a „Hol a maszkom?” kérdés melle a „Mi legyen a karácsonyi menü?”, a „Mit vegyek/készítsek ajándékba?” és persze az örök kedvenc a „Hol van a karácsonyfatalp?” kérdések is.

Így szeptember közepére megérkezett az első lelkes vállalkozó is, aki bejelentette, hogy idén piacra dobja karácsonyi lemezét. Ő pedig nem más, mint Meghan Trainor, az album pedig október 30-án fog debütálni.

Arról, hogy mennyi esélyünk van a fehér karácsonyra, már egy amerikai időjárás-előrejelző oldalon néztünk utána, ahol az elmúlt évek átlagait veszik figyelembe, és bár nem tudjuk, hogy a globális felmelegedést mennyire vonták be a statisztikájukba, jelen pillanatban 25% esélyt adnak annak, hogy idén, Magyarországon fehér legyen a karácsonyunk. (Ugyanitt: ajánlott NEM szánkót kérni a Mikulástól...)

Szórakozásban is lesz részünk bőven, ahogy megyünk bele az ünnepekre, ugyanis a karácsonyi időszakra ígérik Kristen Stewart romantikus vígjátékát, a Happiest Season-t. És minden bizonnyal Jason Momoa is ezekben a hetekben fog megszólalni az 1969-es mese főszereplőjeként, Fagyoskaként.

Mindenesetre az igazi klasszikust, a Reszkessetek, betörőket! akár már ma este előkaphatod, ha nosztalgiáznál is kicsit!

