Ez az eddigi legsokkolóbb hír: Katalin valójában Vilmos sötét titka miatt tűnt el?

Az utóbbi hónapokban számos pletyka felröppent azzal kapcsolatban, hogy vajon mi lehet Katalin hercegnével, ugyanis eltűnt a nyilvánosság elől. Utoljára decemberben vállalt szereplést a kamerák előtt, majd kiderült, hogy hasi műtétet kellett rajta végrehajtani, de a palota nem részletezte az okokat. Ezután mindenki arra várt, hogy újra láthassa a hercegnét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy jól van.

Ez nem történt meg, eddig összesen 2 lesifotó készült róla, mindkettő úgy, hogy épp az autóban ült. Ráadásul az emberek azt gondolják, hogy manipulálták a képeket és valójában csak oda lett szerkesztve Katalin. Ugyanez a helyzet a nemrég megosztott anyák napi köszöntőjével is. A fotón három gyermekével szerepel, de hemzseg a szerkesztési hibától, így nehéz elhinni, hogy valódi lenne.

Természetesen ez a bizonytalanság sok elméletet szül a rajongók között, aminek eredményeképp a TikTok tele van olyan videókkal, amikben a felhasználók kifejtik, hogy mit gondolnak. Az egyik legújabb teória szerint valójában Vilmos sötét titka miatt rejtegetik Katalint.

A pletykák szerint, amiről @thekylemarisa nevű felhasználó számolt be a minap, karácsony környékén árulták el Katalinnak, hogy Vilmos szeretője, Rose Hanbury babát vár a hercegtől. Rose pedig úgy döntött, hogy megtartja a babát, Katalin pedig idegösszeomlást kapott, ami miatt ellátásra szorult. Ezzel magyarázzák, hogy nem szeretne a nyilvánosság elé lépni és ezért tűnik szomorúnak a legújabb fotóin.

Ki az a Rose Hanbury?

Az egykori modell 1984-ben született egy olyan családba, aminek már régóta köze van a brit királyi családhoz, így Rose is a belső körökbe tartozik. Sarah David Rocksavage-hez, Cholmondeley 7. márkijához ment hozzá 2009-ben, és azóta Houghton Hallban élnek egy óriási birtokon, amivel történetesen Katalinék szomszédjává váltak. 2019-ben röppent fel a hír, miszerint Katalin és Rose összevesztek és ennek hátterében az állt, hogy Vilmos beleszeretett a nőbe. Azóta többször is felmerült a megcsalás gyanúja, nem véletlen, hogy most újra azt gondolják az emberek, hogy Rose-nak köze lehet Katalin eltűnéséhez.

