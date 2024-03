Katalint és Vilmost azzal vádolják, hogy átverték a világot: a hercegné most bocsánatot kért

Az utóbbi hetekben számos összeesküvés elmélet és pletyka kering a neten arról, hogy vajon mi lehet a helyzet Katalin hercegnével. Vilmos felesége legutóbb tavaly decemberben vállalt nyilvános szereplést, és azóta az is kiderült, hogy kórházba kellett szállítani, ugyanis hasi műtétet hajtottak végre rajta. A lesifotósok viszont sosem látták távozni a kórházból, egyesek szerint valami sötét titok lappang a palota falai között. Legutóbb szárnyra kapott egy olyan kép is a hercegnéről, amin az autójában ül, egyesek szerint viszont nagyon megváltozott, mások pedig egyenesen meg vannak győződve arról, hogy nem is ő látható a képen.

Wales hercege és hercegnéje nemrég anyák napja alkalmából posztolt egy olyan képet Instára, amin Katalin és három gyermeke látható. Ez az első hivatalos kép a műtét óta, ám több furcsaság is látható rajta, ami miatt számos hírügynökség törölte a képtárából, a CNN és a BBC pedig felülvizsgálatot indított el.

Mint kiderült, több helyen is megszerkesztették a képet, ami a hitelességét veszélyezteti:

problémás a Sarolta bal keze és édesanyja közötti terület

Katalin hercegné hajvége természetellenesen áll

hajvége természetellenesen áll Katalin hercegné jobb keze sokkal pixelesebb, mint a környezete

Az Associated Press szerint a forrás manipulálta a képet, az Agence France-Press visszavonta a fényképet szerkesztési probléma miatt, a Reuters szintén azon a véleményen van, hogy a képet megváltoztatták.

Természetesen a hír eljutott Katalinékhoz is, és a hercegné úgy döntött, válaszol a vádakra:

„Mint sok más amatőr fotós, én is szeretek kísérletezni a szerkesztéssel néha. Szeretnék elnézést kérni a félreértések miatt, amiket a megosztott családi fotónk okozott. Remélem, mindenki, aki ünnepelt, nagyon boldog anyák napját élt át” - olvasható a 24 óráig elérhető Instagram sztoriban.

