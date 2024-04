Katalin hercegné és Vilmos herceg fantasztikus párost alkotnak, az évek alatt nem csak 3 gyönyörű gyerekük született, de tökéletesen hozzák azt is, amit a királyi család dolgozó tagjaiként elvárnak tőlük. Idén azonban olyasmi történt, amire senki sem számított, Katalin egy időre eltűnt ugyanis a nyilvánosság elől, majd egy megrázó hírrel jelentkezett be: rákot diagnosztizáltak nála. Az egész világ szorít azért, hogy mielőbb felépüljön, Vilmos herceg pedig valószínűleg mindenben támogatja őt. A kettejük között lévő harmónia minden róluk készült felvételen visszaköszön, annak ellenére, hogy sosem a kamerák előtt váltott csókjaikkal szerették volna felhívni magukra a figyelmet. A galériában most összeszedtük a legromantikusabb pillanataikat, amiket a sajtónak sikerült megörökítenie róluk.

Kattints a fotókért!

Galéria / 13 kép Katalin és Vilmos 13 legromantikusabb pillanata, amitől az egész világ meghatódott Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria