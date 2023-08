Mindig meg tud lepni minket! Katalin hercegnét egy zenei fesztiválon koktélozva kapták lencsevégre

A királyi család élete lassan tényleg olyan lesz, mint egy valóságshow, azzal a különbséggel, hogy a történéseket csak hírekből és képekből követhetjük, és nem a képernyőn láthatjuk őket a megszerkesztett epizódokban (helló, Kardashian család!).



És mivel imádjuk tudni, hogy melyik családtaggal pontosan mi történik, ezért csodásak az olyan pillanatok, amelyek nem a teljes nyilvánosság előtt zajlanak, de mégis kiderülnek...



Valami ilyesmi történt a minap is, Katalin hercegné ugyanis mindenkit lesokkolt, amikor megjelent az angliai Houghton Fesztiválon, ami – most kapaszkodj meg – egy elektronikus zenei fesztivál. Igen, valószínűleg most te is annyira össze vagy zavarodva, mint mindenki más, hiszen, ha egy elektronikus zenei fesztiválra gondolsz, tuti, hogy nem Katalin hercegnét képzeled oda, pedig Vilmos felesége úgy döntött, hogy elengedi magát néhány közeli barátjával. Egy ügyes és szemfüles rajongónak pedig szerencsére sikerült lefotóznia Katalint, amint margarita koktéllal a kezében élvezi a fesztivált:

Szemtanúk szerint egyébként Katalin a helyszínen meglátogatta a Turntable and Napkin nevű éttermet is, amely egy előkelő szabadtéri étkezőhely, és ami már sokkal inkább illik Katalinhoz és a királyi családhoz. Az viszont abszolút menő, hogy Katalin igen is el tudja engedni magát, és elmegy a barátaival egy fesztiválra, igaz?



Ha pedig imádod Katalint, akkor ezt is el kell olvasnod:

Galéria / 7 kép 7 trükk, amit Katalin hercegné gyakran bevet, hogy jobban ragyogjon, mint a hollywoodi sztárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria