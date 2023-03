Katalin hercegné és Vilmos herceg köztudottan imádnak versenyezni, akár egymás ellen is. Legutóbb volt is lehetőségük megmérkőzni, amikor Walesben jártak épp Szent Dávid, Wales védőszentjének ünnepe előtt. Egy fitnesz központba látogattak el, ahol a pár lelkes fogadtatásban részesült, szelfiket készítettek és a hercegné virágot is kapott. Katalin megdicsérte a helyet, egyenesen fantasztikusnak nevezte, ami nem véletlen, hiszen ő is sportos életet él.

A legérdekesebb viszont csak ezután történt, amikor a hercegi pár maga is nyeregbe pattant, miután megnézték, mások hogyan jógáznak és tekernek a spinning kerékpáron. Annak ellenére, hogy Katalin hercegné magas sarkú cipőben és szoknyában érkezett, nem hagyta ki a lehetőséget, hogy Vilmos ellen versenyezzen.

Mindössze 45 másodpercig tekertek a bicikliken, Katalinnak pedig sikerült legyőznie Vilmost, amiért még egy kis arany trófeát is kapott, és közben megveregette a férje vállát is.

Kint már egy csoport iskolás gyerek várta a párt, akikkel néhány perc erejéig megálltak beszélgetni és készíteni néhány közös fotót. Katalin egyébként egy jól szabott fehér posztókabátban, egy csinos kockás szoknyában jelent meg, ezúttal a monokróm szett mellett döntött és ezt is nagyon jól állt neki.

