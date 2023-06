Katalin hercegné megmérettette magát Roger Federerrel, és mindezt nagyon stílusosan tette

A wilmbledoni tenisztorna július 3-án kezdődik, de a walesi hercegné, Katalin már ellátogatott az All England Clubhoz, hogy megmérettesse magát rel, a nyolcszoros wilmbledoni bajnokkal. Ezután részt vett a Ball Boys and Girls edzésén is. A verseny előtt ugyanis a 13-15 éves gyerekeket mindenre felkészítik, ami csak megtörténhet a meccseken.

Mivel a királyi család és maga Katalin hercegné mindig is nagy rajongója volt a sportnak, ezért idén sem hagyják ki a versenyt. Katalin persze profi versenyzőnek öltözött, hogy játszhasson Rogerrel, és a hatás nem maradt el! Vilmos felesége fehér mellényt, teniszszoknyát és tornacipőt húzott, amivel sikerült lehengerelnie a rajongókat. Az biztos, hogy a teniszruha szettek eladása az egekbe szökik majd a következő napokban.

Katalin a frizuráját ezúttal lófarokba felkötve viselte és csak apró arany ékszerekkel egészítette ki a sportos outfitet. A királyi család rajongói már tűkön ülve várják a Wimbledont, hogy idén is megcsodálhassák Katalin gyönyörű szettjeit, amit a lelátón visel majd.

A hercegnének van egy-két szuper trükkje arra, hogy mindig csodásan nézzen ki:

Persze Katalin stílusa is sokat változott az évek során:

