Nem csitulnak a kedélyek: Katalin hercegné nagybátyja keményen beszólt Meghannak és Harrynek

Amikor Meghan és Harry úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a királyi családot, akkor az egyik érvük az volt, hogy szeretnének normális, hétköznapi életet élni és megadni mindezt a fiúknak is. Nos, időközben kiderült, hogy a terveiket valóra váltani már közel sem lesz ilyen könnyű, hiszen az ismertséget nem tudják maguk mögött hagyni, így a kíváncsi szemek természetesen Amerikába is követték őket. Mindenki tudni akarja, hogy vannak, hol élnek, mi történik velük.

És valljuk be, egy kicsit olyan, mintha egy bizonyos fokig mindebben örömmel fürdőznének is. Legalábbis Meghan, aki rendre adja az interjúkat otthonukból, szólal fel számtalan kezdeményezés mellett, és nyomát sem mutatja annak, hogy szeretne a csillogástól elvonultan élni. Persze nincs is ezzel gond, hiszen miért is ne gondolhatta volna meg magát... Azonban az egyik videójukkal, amiben az Egyesült Királyságban zajló rasszizmusról beszéltek eléggé maguk ellen haragították Katalin hercegné nagybátyját, Gary Goldsmith-t, aki a The Sun információ szerint egy kissé indulatosabb írást tett közzé a LinkedIn profilján:

Kérlek kussoljatok már el és neveljétek a gyereketeket, hagyjátok abba a dumálást. Ne éhezzetek már ennyire a figyelemre! Harry te már teljesen elvesztetted a szeretetünket és figyelmünket. Meghan, te pedig egyszerűen rossz vagy. Nyugodjatok le végre, épp elég elfoglaltak vagyunk az emberi életek és a gazdaság megmentésével.

forrás: Getty Images/ Max Mumby/Indigo/Contributor Gary Goldsmith Pippa Middleton esküvőjén.

Mr. Goldsmith időközben bár a posztot törölte, a Daily Mail-nek elmondta, hogy a véleményét továbbra is fenntartja.

Korábban nagyon tiszteltem Harryt és a katonai karrierjét, de ezt az új Harryt már nem ismerem… Mindannyiunknak elegünk van abból, hogy előadást tart nekünk. Nem adhatja el a lelkét a Netflixnek 150 millió fontért és dirigálhat Angliának...



Erős gondolatok ezek, amik hatására minden bizonnyal ismét égető szükség lesz a palota sajtóosztályának munkájára, hogy csitítsák az elszabadult indulatokat...

