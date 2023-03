Katalin hercegné ezredes lett: katonai ruhát húzott és részt vett egy kiképzésen

II. Erzsébet 2011-ben nevezte ki Vilmos herceget az Ír Gárda tiszteletbeli ezredesének, viszont azután, hogy Károly király lett, Vilmos pedig walesi herceg, III. Károly a Walesi Gárda ezredese titulust adta neki. Vilmos korábbi címét felesége, Katalin hercegné kapta meg, így lett ő az Ír Gárda tiszteletbeli ezredese.

A cím megszerzése óta Katalin hercegné most először mutatkozott ezredesként és meglátogatta az Ír Gárda vidéken terepgyakorlatozó tagjait. Katalin hercegné egyáltalán nem aprózta el a látogatást, ő maga is terepmintás katonai egyenruhát húzott és akárcsak a többiek, ő is részt vett a kiképzésen.

Azt régóta tudjuk, hogy Katalin hercegné nagyon jó kondiban van, nemrég azt is megmutatta, hogy még magas sarkúban és szoknyában is legyőzi spinningben Vilmost, de most azon felül, hogy meg kellett küzdenie az elemekkel, másfajta kihívások is vártak rá. A kiképzés során például azt is megtapasztalta, hogy látják el a katonák a sebesülteket hóban, fagyban. Valamint az ezred fegyverarzenálját is felmérte.

Katalin a azonnal akklimatizálódott és hercegnéből ezredessé változott!

