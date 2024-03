Diana hercegné ma is nők millióit inspirálja: és nem csak a kedvességével, hanem a megjelenésével is. III. Károly brit király néhai feleségének frizuraválasztásai például most sem mentek ki a divatból, de a gardróbját illetően is érdemes ellesnünk tőle néhány stílustippet – ahogyan Meghan Markle és Kate Middleton is szokta. A hercegné fiainak feleségei ugyanis előszeretettel tisztelegnek az emléke előtt, mivel gyakran olyan modellben jelennek meg a nyilvánosság előtt, ami kísértetiesen emlékeztet a Diana ruhatárának egyik darabjára.

A szívek királynőjének stílusa egyébként egyszerre volt sikkes, merész és könnyed, és ha nem kellett hivatalos eseményeken részt vennie, a mindennapokban azért alaposan feszegette a brit király öltözködésre vonatkozó szabályait. Bár Katalin hercegné sajnos sohasem találkozhatott az anyósával, azért kétségtelenül inspirálja őt: Vilmos herceg felesége rendszeresen viseli az ékszereit (és ugyebár a jegygyűrűje is Dianáé volt egykor), és persze az is egyértelmű, hogy tiszteli az ízlését a ruhák terén is.

7 alkalom, amikor Katalin hercegné kísértetiesen lemásolta Diana hercegné stílusát

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Katalin hercegné kísértetiesen lemásolta Diana hercegné stílusát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria