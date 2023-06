Egy testbeszéd-szakértő elemezte Kamilla királyné furcsa viselkedését: egyesek vérlázítónak tartják, amit tett

A Hampton Court Palace-ban megrendezett eseményen olyan sztárok vettek részt, mint Derek Jacobi, Richard E Grant, Dame Judi Dench, Gyles Brandreth és Dame Joanna Lumley. Az eseményről a királyné késett, mégpedig a rossz idő miatt, majd odaérve három barátját akarta köszönteni, akik hajolva akarták tiszteletüket tenni, Kamilla királyné azonban nem törődve a protokollal leállította őket, és egyenként adott az arcukra csókot.



Judi James testbeszéd-szakértő elemezte a királyné cselekedeteit, és megállapította, hogy az etikett szabályaival kapcsolatban némi „kínos érzés” tapasztalható.

A köszöntő rituálékhoz, különösen a királyi rituálékhoz, szükség van az etikett szabályaira, hogy elkerüljék ezt a fajta kínos helyzetet. Feltehetően Kamilla színész/előadóbarátai a múltban is támogatást és melegséget nyújtottak neki, ezért szeretné, ha a kapcsolatuk ugyanazon a szinten maradna…

A viselkedési szakértő tehát úgy véli, hogy Kamilla ugyanúgy szeretné megőrizni a baráti kapcsolatait, mint mielőtt királyné lett volna.



„Kamillának, mint királynénak, olyan jellegű gesztusokat kellene használnia, amelyek világosan megmutatják, mi is pontosan a szándéka, valamint néhány előzetes megjegyzés sem árt mindenkinek, akivel találkozni szeretne, hogy készen álljanak a viszonzásra"



- mondta a szakértő, aki hozzátette, hogy valószínű a királyné fog némi változtatásokat kérni a baráti köszöntéseit illetően.



A vasárnapi rendezvényen Dame Joanna előadta Walter de la Mare The Listeners című művét, Grant pedig Lewis Carroll All In The Golden Afternoon című költeményét, az Alice Csodaországban című költeményét olvasta fel.



