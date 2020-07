Justin Bieber mentheti meg Kim Kardashian és Kanye West házasságát

Justin Bieber párterapeutának áll? Még az is lehet, akkor pedig biztosan nagy sikere lesz, ha ő menti meg Kim és Kanye házasságát. A zenész és felesége, Hailey Bieber ugyanis a napokban meglátogatta et a rapper mesés farmján, Wyoming-ban, és állítólag sokat segített, hogy a mostanság mentális problémákkal küző Kanye jobban legyen.

Kim és Kanye állítólag hetek óta nem tudtak szót érteni, a People Magazin szerint ez is volt az egyik oka annak, hogy Kanye barátja, Justin és neje július végén meglátogatta a rappert.

Egy bennfentes szerint Justin biztosította barátját a támogatásáról, hiszen tudja, milyen nyomás nehezedik rá, azért is, mert épp új dalt is készít. Emellett Justinnak is voltak már mentális problémái, így tisztában van azzal, mennyire fontos mások támogatása és a szakszerű segítség.

Állítólag nagyon jót tett Kanye-nek Justinék látogatása, azóta Kimmel is elkezdte rendezni a dolgait!

